Altının kilogramı 902 bin liraya geriledi - Son Dakika
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Altının kilogramı 902 bin liraya geriledi

28.04.2022 16:42
Altının kilogramı 902 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 902 bin liraya geriledi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 902 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 895 bin lira, en yüksek 905 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalarak 902 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 790 milyon 247 bin 626,54 lira, işlem miktarı ise 1.997,96 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 944 milyon 72 bin 181,20 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İar Döviz ve Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış905.000,001.905,00
En Düşük895.000,001.865,00
En Yüksek905.000,001.899,40
Kapanış902.000,001.892,90
Ağırlıklı Ortalama900.230,531.883,24
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.790.247.626,54

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.997,96

Toplam İşlem Adedi41

YORUMLAR
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Borsa İstanbul, Altın, Döviz, KMTP, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 902 bin liraya geriledi - Son Dakika


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