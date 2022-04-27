Altının kilogramı 905 bin liraya geriledi. - Son Dakika

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 905 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 902 bin lira, en yüksek 908 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalarak 905 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 48 milyon 325 bin 872,51 lira, işlem miktarı ise 2.268,82 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 76 milyon 377 bin 531,11 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, İar Döviz ve Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: