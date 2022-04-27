Altının kilogramı 905 bin liraya geriledi. - Son Dakika
Üye Girişi

Altının kilogramı 905 bin liraya geriledi.

27.04.2022 16:41
Altının kilogramı 905 bin liraya geriledi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 905 bin liraya geriledi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 905 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 902 bin lira, en yüksek 908 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalarak 905 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 48 milyon 325 bin 872,51 lira, işlem miktarı ise 2.268,82 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 76 milyon 377 bin 531,11 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, İar Döviz ve Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış909.776,001.909,60
En Düşük902.000,001.890,00
En Yüksek908.200,001.913,00
Kapanış905.000,001.905,00
Ağırlıklı Ortalama904.311,091.900,99
Toplam İşlem Hacmi (TL)2.048.325.872,51

Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.268,82

Toplam İşlem Adedi51

YORUMLAR
500
26 Nisan Salı günü altının kilogramı 909 bin 776 liraya yükseldi! 26 Nisan Salı günü altının kilogramı 909 bin 776 liraya yükseldi! Altının kilogramı 909 bin 500 liraya geriledi Altının kilogramı 909 bin 500 liraya geriledi

Borsa İstanbul, Altın, Döviz, KMTP, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 905 bin liraya geriledi. - Son Dakika


Son Dakika
16:19 Erdoğan'ın "Maskelerinizi çıkarın" isteğini yerine getirmeyen profesör sosyal medyada gündem oldu!
16:16 Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a pazar ziyaretinde domates fırlattılar
16:15 DSÖ'den Kinder açıklaması: 11 ülkeden toplam 151 vaka bildirildi
16:12 Gazeteci İbrahim Haskoloğlu tahliye edildi! "Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve yayma" suçundan tutuklanmıştı
16:11 Murat Boz, terini sildiği havlusunu, hayranlarına fırlattı! Konser alanı adeta savaş alanına döndü
15:52 Bülent Arınç'tan adaletle ilgili ayetli paylaşım: Bir mümin olarak her işimizde adaletli olmalıyız
15:45 CHP'den DEVA Partisi'nin seçim kararına yorum: Kendi pozisyonlarını açıklama doğrultusunda kıymetlidir
15:36 Babacan 6'lı masa hakkında konuştu: Bugüne kadar vermiş olduğumuz bütün sözlerin arkasındayız
15:25 Son 4 ay içinde en çok haberlere konu olan komedyenler açıklandı! İlk sırada Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar yer aldı
15:07 DEVA Partisi lideri Babacan'ın 6'lı masa ile ilgili açıklaması ses getirdi! Sosyal medyada yorum yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 16:48:37. #1.12#
SON DAKİKA: Altının kilogramı 905 bin liraya geriledi. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement