Altının kilogramı 909 bin 776 liraya yükseldi - Son Dakika
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Altının kilogramı 909 bin 776 liraya yükseldi

26.04.2022 16:34
Altının kilogramı 909 bin 776 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 909 bin 776 liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 909 bin 776 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 903 bin lira, en yüksek 910 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,03 artarak 909 bin 776 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 978 milyon 149 bin 592,93 lira, işlem miktarı ise 1.082,98 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 7 milyon 972 bin 829,45 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, QNB Finansbank, İar Döviz ve Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış909.500,001.908,60
En Düşük903.000,001.895,00
En Yüksek910.000,001.912,40
Kapanış909.776,001.909,60
Ağırlıklı Ortalama906.801,331.905,13
Toplam İşlem Hacmi (TL)978.149.592,93

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.082,98

Toplam İşlem Adedi42

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Altının kilogramı 909 bin 500 liraya geriledi Altının kilogramı 909 bin 500 liraya geriledi

Borsa İstanbul, Altın, KMTP, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 909 bin 776 liraya yükseldi - Son Dakika


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