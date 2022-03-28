Altının kilogramı 920 bin liraya geriledi - Son Dakika
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Altının kilogramı 920 bin liraya geriledi

28.03.2022 16:29
Altının kilogramı 920 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 920 bin liraya geriledi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 920 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 920 bin 350 lira, en yüksek 927 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 azalarak 920 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 24 milyon 244 bin 594,64 lira, işlem miktarı ise 1.111,34 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 43 milyon 874 bin 510,60 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar VakıfBank, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Yapı Kredi Bankası, AgaBullion Kıymetli Madenler, AG Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış928.350,001.955,00
En Düşük920.000,001.927,70
En Yüksek927.500,001.954,50
Kapanış920.000,001.945,00
Ağırlıklı Ortalama921.978,511.940,30
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.024.244.594,64

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.111,34

Toplam İşlem Adedi55

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Altının kilogram fiyatı 928 bin 350 liraya çıktı Altının kilogram fiyatı 928 bin 350 liraya çıktı

Borsa İstanbul, Altın, KMTP, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 920 bin liraya geriledi - Son Dakika


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