Altının kilogramı 932 bin liraya yükseldi - Son Dakika
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Altının kilogramı 932 bin liraya yükseldi

18.04.2022 16:28
Altının kilogramı 932 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 932 bin liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 932 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 932 bin lira, en yüksek 938 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artarak 932 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 534 milyon 390 bin 563,37 lira, işlem miktarı ise 571,20 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 580 milyon 960 bin 576,76 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessese, Kuveyt Türk Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Türkiye Finans Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış929.500,001.973,00
En Düşük932.000,001.988,60
En Yüksek938.600,001.994,00
Kapanış932.000,001.994,00
Ağırlıklı Ortalama935.991,261.990,33
Toplam İşlem Hacmi (TL)534.390.563,37

Toplam İşlem Miktarı (Kg)571,20

Toplam İşlem Adedi29

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Altının kilogramı 929 bin 500 liraya geriledi Altının kilogramı 929 bin 500 liraya geriledi

Katılım Bankası, Borsa İstanbul, Altın, KMTP, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 932 bin liraya yükseldi - Son Dakika


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