Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 954 bin lira oldu.

Altın piyasasında, en düşük 942 bin lira, en yüksek 967 bin 420 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre değişmeyerek 954 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 611 milyon 896 bin 510,99 lira, işlem miktarı ise 1.703,97 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 611 milyon 896 bin 510,99 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Atanur Kuyumculuk, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 954.000,00 1.870,00 En Düşük 942.000,00 1.848,90 En Yüksek 967.420,00 1.865,10 Kapanış 954.000,00 1.848,90 Ağırlıklı Ortalama 955.741,01 1.851,34 Toplam İşlem Hacmi (TL) 1.611.896.510,99 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.703,97 Toplam İşlem Adedi 116