Altının kilogramı 954 bin liraya yükseldi - Son Dakika
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Altının kilogramı 954 bin liraya yükseldi

23.05.2022 16:26
Altının kilogramı 954 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 954 bin liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 954 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 939 bin lira, en yüksek 955 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,8 artarak 954 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 4 milyar 779 milyon 498 bin 835,05 lira, işlem miktarı ise 5.029,95 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 4 milyar 818 milyon 293 bin 821,29 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ziraat Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessese ve Garanti BBVA şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış937.000,001.835,55
En Düşük939.000,001.842,20
En Yüksek955.500,001.871,30
Kapanış954.000,001.870,00
Ağırlıklı Ortalama946.440,571.857,15
Toplam İşlem Hacmi (TL)4.779.498.835,05

Toplam İşlem Miktarı (Kg)5.029,95

Toplam İşlem Adedi341

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Altının kilogramı 937 bin liraya yükseldi Altının kilogramı 937 bin liraya yükseldi
Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Altın, Döviz, KMTP, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 954 bin liraya yükseldi - Son Dakika


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