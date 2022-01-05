Altınyıldız Classics, Futbolist'in resmi giyim sponsoru oldu

Spora olan desteğini çeşitli alanlarda sürdüren Altınyıldız Classics, Türkiye'nin en önemli e spor kulüplerinden Futbolist ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

Şirket açıklamasına göre, Türkiye'nin en rekabetçi oyuncularını ve oyun dünyasının önemli isimlerini bir araya getiren espor kulübü Futbolist, en çok sevilen ve takip edilen oyunlar arasında yer alan VALORANT, PUBG, PUBG Mobile, HeartStone, Wild Rift ve FIFA'da başarılara sahip takımları ile her sezon mücadele veriyor.

Yapılan sponsorluk anlaşması kapsamında farklı branşlarda mücadele eden tüm Futbolist sporcuları ve yönetim ekibi, Altınyıldız Classics tasarımları ile başarıyı üstlerinde taşıyacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altınyıldız Classics Kurumsal İletişim ve Görsel Tasarım Direktörü Uğur Gülce, Türkiye'de esporun gelişmesi adına desteklerini sürdüreceklerini belirterek, "Espor, her geçen gün büyüyen ve gelişim gösteren bir alan olarak geleneksel spor dallarıyla yarışacak bir konuma geldi. Özellikle pandemi döneminde fiziksel aktivitelerin de iptal edilmesiyle espor izlenme sayılarında 220 milyona kadar artışlar gözlendi. Sporun çok çeşitli dallarına destek olan bir marka olarak espordaki enerjiyi çok çabuk yakaladık.

Türkiye'de ve dünyada çok önemli başarılara imza atan Futbolist ile gerçekleştirmiş olduğumuz iş birliği için çok heyecanlıyız. Gençlerin ve yeni neslin enerjisini her alanda yansıtmaya çalışma arzumuz doğrultusunda, Futbolist çatısı altındaki tüm espor oyuncularını desteklemekten mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.