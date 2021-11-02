Altınyıldız Classics'ten üniversiteli öğrencilere eğitim bursu

Altınyıldız Classics, üniversiteli öğrencileri desteklemek amacıyla "Dünya Yaşasın Diye!" sürdürülebilirlik çatısı altında "Her Mağaza Bir Öğrenci Okutuyor" projesini hayata geçiriyor.

Altınyıldız Classics'ten yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilir tekstile destek vermek amacıyla başlattığı çevre dostu projelerine yenilerini eklemeye devam eden Altınyıldız Classics, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan biri olan "nitelikli eğitimi" odağında alarak üniversite öğrencilerine eğitim bursu desteği sağlıyor.

Proje kapsamında, her bölgede mağaza sayısı kadar öğrenci bursu verecek olan marka, her yeni açılan mağaza içinde yeni öğrencileri de sürece dahil etmeyi hedefliyor. Mağaza çalışanlarının da yakından tanıyacağı öğrencilere, firma dahilindeki tüm etkinliklere ve eğitimlere de katılma imkanı sağlanacak.

Maddi desteğin yanı sıra part time çalışma, staj imkanı ve istihdamda öncelik olanaklarının da sağlanacağı bursun başvuruları, İzmir bölgesindeki üniversiteler için 2-12 Kasım'da devam edecek. Not ortalaması 3,5 ve üzeri olan öğrenciler, LinkedIn üzerinden başvurularını yapabiliyor.

Altınyıldiz Classıcs, söz konusu projeyle gençliğe duyduğu güvenin altını çizerek kendi mağaza sayısıyla artacak olan burs verdiği öğrenci sayısının büyüme motivasyonunu etkilediğine ve sektöre örnek olacağına inanıyor.