ALTSO Başkanı Tuna, Damlataş esnafını ziyaret ederek talep ve beklentilerini dinledi - Son Dakika
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ALTSO Başkanı Tuna, Damlataş esnafını ziyaret ederek talep ve beklentilerini dinledi

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ALTSO Başkanı Tuna, Damlataş esnafını ziyaret ederek talep ve beklentilerini dinledi
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ALTSO Başkanı Mustafa Tuna, Damlataş bölgesindeki işletmeleri ziyaret ederek esnafın talep ve önerilerini dinledi, işletmelerin sorunları hakkında bilgi aldı. Tuna, ALTSO'nun gerçek sahibinin üyeler olduğunu belirterek esnafı ve üyeleri yalnız bırakmayacaklarını söyledi.

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tuna, Damlataş bölgesinde faaliyet gösteren esnafı ziyaret ederek talep, öneri ve beklentilerini dinledi.

ALTSO Başkanı Tuna, göreve başlamasının ardından üye ve esnaf ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Damlataş bölgesindeki işletmeleri ziyaret eden Tuna, esnafla sohbet ederek bölgenin ticari yapısı ve işletmelerin karşılaştığı sorunlar hakkında bilgi aldı. Ziyaretlerde esnafın talep ve önerileri dinlenirken sektörün beklentileri ve Alanya ekonomisinin gelişimine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Üyelerle sürekli iletişim halinde olmanın önemine dikkat çeken Başkan Tuna, ALTSO'nun gerçek sahibinin üyeleri olduğunu belirterek, "Esnaflarımızı ve üyelerimizi yalnız bırakmayacağız. Her zaman onların yanında olacağız" dedi.

Ziyarete ALTSO Başkan Yardımcısı Ali Sinan Gürses, Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet Yenialp, Mehmet Özal Gökce ve Kerim Yılmaz ile Başkanlık Danışma Kurulu Komisyon Üyesi Murat Kiriş de katıldı.

Kaynak: İHA
Mustafa TunaEkonomiGüncelSon Dakika

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