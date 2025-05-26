ABD'nin ticaret politikalarındaki ani yön değişiklikleri ve küresel jeopolitik gerilimler, yatırımcıların güvenli limanlara olan ilgisini artırdı. Bu dalgalı atmosferde dikkatler yeniden altına çevrildi. Citi Bank, bu gelişmeler ışığında altın fiyatlarıyla ilgili kısa vadeli beklentilerini yukarı yönlü revize etti.
Citi Bank'ın analizine göre ons altın, önümüzdeki 0-3 aylık süreçte 3.500 dolara ulaşarak rekor kırabilir. Fiyatların bu dönemde 3.100-3.500 dolar/ons aralığında dalgalanabileceği ve yeni bir konsolidasyon bölgesi oluşturabileceği ifade edildi.
Bankanın değerlendirmesinde özellikle yatırımcıların artan belirsizlik karşısında altını dolar yerine tercih etmeye başladığına dikkat çekildi. Bu eğilimin yalnızca bireysel yatırımcılarla sınırlı kalmadığı, merkez bankalarının rezerv tercihlerine de yansıdığı vurgulandı. Doların cazibesinin zayıflaması, altın fiyatlarında daha fazla yükselişin önünü açabilir.
Altın dışında da pozisyonlarını koruyan Citi, platin için 3 aylık hedefini 1.050 dolar/ons, paladyum için ise 900 dolar/ons olarak belirledi. Bu öngörüler, değerli metallerde genel bir yükseliş beklentisinin sürdüğünü gösteriyor.
Son Dakika › Ekonomi › Amerikalı ünlü banka altın için tahminini değiştirdi! Rekor için tarih verdiler - Son Dakika
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