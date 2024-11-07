Amerikan Merkez Bankası FED, faizi 25 baz puan indirerek 4,75 seviyesine çekti. - Son Dakika
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Ekonomi

Amerikan Merkez Bankası FED, faizi 25 baz puan indirerek 4,75 seviyesine çekti.

Amerikan Merkez Bankası FED, faizi 25 baz puan indirerek 4,75 seviyesine çekti.

Amerikan Merkez Bankası FED, faizi 25 baz puan indirerek 4,75 seviyesine çekti.

07.11.2024 22:00
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Amerikan Merkez Bankası FED, faizi 25 baz puan indirerek 4,75 seviyesine çekti.

Fed, ABD'de seçimlerin ardından ilk faiz kararını açıkladı. ABD'de yeniden Donald Trump döneminin başlayacak olması piyasada Fed'in para politikası patikasında daha temkinli bir duruşa geçebileceği yorumlarını beraberinde getirmişti.

Fed piyasa beklentileri doğrultusunda politika faizini 25 baz puan indirdi.

Kararla birlikte ülkede politika faizi yüzde 4,50-4,75 bandına çekildi.

Böylelikle birbirini izleyen ikinci toplantıda da faiz indirimi gerçekleşti.

Federal Açık Piyasa Komitesi'nden yapılan açıklamada, "Komite, istihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşılmasına yönelik risklerin kabaca dengede olduğuna karar vermiştir. Ekonomik görünüm belirsizdir ve komite ikili görevinin her iki tarafına yönelik risklere karşı dikkatlidir" ifadeleri kullanıldı.

Fed yetkilileri, enflasyonun merkez bankasının hedefine doğru "ilerleme kaydettiğini" belirtmelerine rağmen, enflasyonun yüzde 2'ye doğru sürdürülebilir bir şekilde ilerlediğine dair "daha fazla güven" elde etmekle ilgili bir yönlendirmeye metinde yer vermedi.

Komite, istihdam piyasasına ilişkin söylemini de bir miktar değiştirdi. Fed açıklamasında, "Yılın başından bu yana işgücü piyasası koşulları genel olarak gevşedi ve işsizlik oranı yükseldi ancak düşük kalmaya devam ediyor" denildi.

Karar oybirliği ile alındı.

Ayrıntılar geliyor...

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Son Dakika Ekonomi Amerikan Merkez Bankası FED, faizi 25 baz puan indirerek 4,75 seviyesine çekti. - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • İlker TAŞ:
    Yani ? 1 0 Yanıtla
  • Erol Ocak:
    yıllık ha bu oran aylık değil???? 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Amerikan Merkez Bankası FED, faizi 25 baz puan indirerek 4,75 seviyesine çekti. - Son Dakika
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