Anamur'da örtü altında çilek hasadı devam ediyor - Son Dakika

Mersin'in Anamur ilçesinde örtü altında çilek hasadı sürüyor.

Yaş meyve ve sebze üretimiyle öne çıkan ilçede, hasadı süren ürünler hem iç piyasaya hem de ihracata gönderiliyor.

Anamur- Bozyazı Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, üretici Fahrettin Serbest'in serasındaki hasat etkinliğine katıldı.

Gümüş, gazetecilere iç piyasaya gönderilen ürünlerin kilogramının 17 liradan, ihracata gidenlerin ise 28 liradan satıldığını söyledi.

Çileğe ilgiden memnun olduklarını belirten Gümüş, " Rusya, Romanya, Polonya, Irak ve Gürcistan'a giden ülkemizin çileği, başta üreticilerimiz olmak üzere tarım sektörünün tüm paydaşlarının yüzünü güldürdü." dedi.

Gümüş, ziyaret ettikleri çiftçilere sağlıklı bir üretim için uyarılarda da bulunduklarını anlatarak, "İnsan sağlığı için kalıntı olmayan üretim çok önemli. Kalıntısız ve kaliteli ürün doğru zamanda hasat edildiği sürece ihracat artarak devam edecektir. Hem ülkemizin hem de kıymetli üreticilerimizin yüzü gülecektir." diye konuştu.