Ani hava değişikliklerinin fındık bahçelerine etkisi inceleniyor - Son Dakika
Üye Girişi

Ani hava değişikliklerinin fındık bahçelerine etkisi inceleniyor

06.04.2022 10:05
Ani hava değişikliklerinin fındık bahçelerine etkisi inceleniyor

Karadeniz'deki fındık bahçelerinde, mart ayında etkili olan soğuk ve kar yağışının ardından hava sıcaklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi üzerine hasar tespit çalışması yürütülüyor.

Karadeniz'deki fındık bahçelerinde, mart ayında etkili olan soğuk ve kar yağışının ardından hava sıcaklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi üzerine hasar tespit çalışması yürütülüyor.

Fındıkla ilgili ihracatçı birlikleri, borsalar ve ilgili kuruluşların yürüttüğü hasar tespit çalışmalarına eşlik eden Trabzon Ticaret Borsası Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk, AA muhabirine, son 35-40 yılın en soğuk mart ayının yaşandığını söyledi.

Karadeniz'in de 12-22 Mart tarihlerinde oldukça soğuk günler geçirdiğini belirten Arslantürk, şöyle devam etti:

"Özellikle Batı Karadeniz ve Ordu tarafında soğuklardan olumsuz etkilenme söz konusu. Sahaya inen, bu konuyu bilen uzman arkadaşlar yüzde 4-5 ile yüzde 10-15 arasında bir hasarın olma olasılığını ifade ettiler. Benim de sahada yaptığım çalışmalarda genele vurduğumuz zaman yüzde 10 civarında bir hasarın olma olasılığını görüyorum."

Arslantürk, TARSİM'e de bu konuda geçen haftadan itibaren ihbarların gitmeye başladığını aktararak, TARSİM ekibinin şu anda sahada gerekli incelemeleri yaptığını kaydetti.

"Alınabilecek basit tedbirler var"

Sebahattin Arslantürk, son yıllarda özellikle fındıkta belirli bir fiyat istikrarının sağlanmasıyla üreticinin bahçesiyle ilgilenmeye başladığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Üreticimiz onun karşılığını almaya başladı ama şöyle de bir gerçek var; iklim değişimlerinin son yıllardaki olumsuzluğu da ilkbahar erkenci donlarının ürünü olumsuz yönde etkileme olasılığını her geçen yıl daha da güçlendirmeye başladı. Bundan sonrasında iklimsel faktörlere bağlı her zaman yüzde 10 civarında bir olumsuzluğun olabilme ihtimali üzerine üreticinin daha dikkatli davranması gerekiyor."

Bu kapsamda alınabilecek basit tedbirler olduğunu belirten Arslantürk, "Don olaylarına karşı lastik, saman yakmak veya sulayarak çözüm bulunabilecek çok basit tedbirler var. Bunun yanında devletin de artık bu iklim değişikliklerinden dolayı üreticiyi don olaylarına karşı alınabilecek önlemlere yönelik teşvik modellerini daha da ön plana çıkarması gerektiğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Arslantürk, fındığın çok değerli bir ürün olduğuna dikkati çekerek, "Yılda en az 2 milyar dolarlık bir ihracat getirisi var. Hedefimiz 5 milyarlık ihracat getirisini elde edebilmek. Bu kapsamda da hem üreticinin hem devletin hem de sivil toplum örgütlerinin üzerine düşen görevleri eksiksiz yerine getirmesi gerekiyor." dedi.

Ortahisar ilçesine bağlı Karakaya Mahallesi'ndeki fındık üreticisi Adnan Kılıç da yaklaşık 2 bin 300 metrekarelik fındık bahçesinde yeni sezon öncesi gerekli tüm bakımları yaptığını söyledi.

Mart ayının kar yağışıyla oldukça soğuk geçtiğini belirten Kılıç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Don olayı fazla korkutmadı ama az da olsa etkiledi. Hava sıcaklıkları üç gece sıfırın altında 5 derecelere kadar düştü. Bahçeyi kar kapattı. Onun için özel bir şey yapmadık, bekliyoruz. Şu an bahçede yapılacak işler var. Kuruyan dalları keseceğiz, gübrelemek lazım. Bekleyeceğiz ondan sonra. Verimi artık bundan sonra alacağız."

YORUMLAR
500
11 GÜN ÖNCE KAR YAĞIŞININ ETKİLİ OLDUĞU DİYARBAKIR'DA SICAKLIK ARTINCA ÇOCUKLAR ANZELE'DE SERİNLEDİ 11 GÜN ÖNCE KAR YAĞIŞININ ETKİLİ OLDUĞU DİYARBAKIR'DA SICAKLIK ARTINCA ÇOCUKLAR ANZELE'DE SERİNLEDİ

Karadeniz, Fındık, Mart, kar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ani hava değişikliklerinin fındık bahçelerine etkisi inceleniyor - Son Dakika


Son Dakika
10:02 Evlilik Hakkında Her Şey'de dün akşam neler oldu? Azra'nın müvekkiline söylediği yalan başına nasıl iş açacak?
09:59 Derya Alabora, ilişkiye girdiği en sıra dışı yeri açıkladı
09:59 Sarı kırmızılı futbolcuları üzen karar: Galatasaray'da ödemeler durduruldu
09:51 Asgari ücrete ek zam tartışması AK Parti içinde de sürüyor: Destekleyen de var, karşı çıkan da! İşte konuşulan seçenekler
09:41 3 çocuk annesi eski eşini katledip, intihara kalkıştı! Durumu kritik
09:38 Maçın özet fotoğrafı! Guardiola kutlamayı su ile yaptı
09:27 En uzun karantinada kalan hasta olarak tarihe geçmişti! 86. koronavirüs testinden sevindiren haber geldi
09:26 Nisa bebek için kritik 48 saat! Hastane açıklama yaptı: Beyin ölümü 48 saatte anlaşılacak
09:17 Üç Kız Kardeş dün akşam yeni bölümüyle yayınlandı! İşte son bölümde Somer'i şoke eden hamle!
09:14 Cübbeli Ahmet Hoca gençlerin ateist-deist olmasını yorumladı: Aileleri komünisttir sanıyorduk, yüzde 70'i namazlıymış!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 10:23:00. #1.11#
SON DAKİKA: Ani hava değişikliklerinin fındık bahçelerine etkisi inceleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement