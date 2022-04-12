ANKA'ya "serseri mayın" tespiti için SAR-Sentetik Açıklıklı Radar entegre edildi - Son Dakika
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ANKA'ya "serseri mayın" tespiti için SAR-Sentetik Açıklıklı Radar entegre edildi

12.04.2022 18:16
ANKA'ya "serseri mayın" tespiti için SAR-Sentetik Açıklıklı Radar entegre edildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, denizde sürüklenen serseri mayın tespit çalışmalarının ANKA insansız hava aracına entegre edilen SAR-Sentetik Açıklıklı Radarlar ile başarılı şekilde gerçekleştirildiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, denizde sürüklenen serseri mayın tespit çalışmalarının ANKA insansız hava aracına entegre edilen SAR-Sentetik Açıklıklı Radarlar ile başarılı şekilde gerçekleştirildiğini bildirdi.

Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İHA'lara yeni bir kabiliyet daha kazandırıldığını açıkladı.

Demir, paylaşımında, "Denizde sürüklenen serseri mayın tespit çalışmaları DzKK'nın ANKA İHA'sına entegre edilen SAR-Sentetik Açıklıklı Radarlarımız ile başarılı şekilde gerçekleştirildi. Tebrikler." ifadelerini kullandı.

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İhlas Haber Ajansı, İsmail Demir, Simurg, Mayın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ANKA'ya 'serseri mayın' tespiti için SAR-Sentetik Açıklıklı Radar entegre edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: ANKA'ya "serseri mayın" tespiti için SAR-Sentetik Açıklıklı Radar entegre edildi - Son Dakika
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