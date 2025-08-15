Ankara\'da okul servislerine yüzde 30 zam

Yeni eğitim-öğretim yılı öncesi İstanbul ve Ankara'da okul servisi esnafı zam taleplerini kamuoyuna duyurmuştu. Ankara'da yüzde 50, İstanbul'da ise yüzde 35 oranında artış talep edilmişti.

İLK ZAM HABERİ ANKARA'DAN GELDİ

Yapılan görüşmelerin ardından Ankara'da okul servis ücretlerine yüzde 30 zam yapılması kararlaştırıldı. İstanbul'da ise zam oranına ilişkin kararın önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.