Ankara-İzmir YHT projesine Limak ya da Metgün İnşaat'ın ortak alınması gündeme geldi - Son Dakika
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Ankara-İzmir YHT projesine Limak ya da Metgün İnşaat'ın ortak alınması gündeme geldi

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Ankara-İzmir YHT projesine Limak ya da Metgün İnşaat\'ın ortak alınması gündeme geldi
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ERG İnşaat'ın yapımını üstlendiği Ankara-İzmir YHT projesine yeni bir ortağın alınması gündeme geldi; kaynaklara göre Limak Holding ya da Metgün İnşaat'ın adı geçiyor. Polatlı-Afyonkarahisar kesiminin 2027'de, Afyonkarahisar-İzmir bölümünün 2028'de hizmete alınması planlanıyor.

Haber: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - ERG İnşaat'ın yapımını üstlendiği, Ankara ile İzmir arası seyahat süresini 3,5 saate indirecek yüksek hızlı tren (YHT) hattı projesine, yeni bir ortağın alınması gündeme geldi. Ortak olarak Limak Holding ya da Metgün İnşaat'ın adının geçtiği öğrenildi. Söz konusu hattın Polatlı–Afyonkarahisar kesiminde çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığı, bu kesimin 2027 yılında hizmete sunulacağı bildirildi.

Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı Projesi, resmi olarak ilk kez 2011 yılı yatırım programına alınarak gündeme geldi. Aynı yıl, ilk etabının ihalesine çıkıldı.

Sözleşmesi, 10 Haziran 2012 tarihinde imzalanan Ankara-İzmir YHT Hattı Projesi'nin temeli, 21 Eylül 2013 tarihinde atıldı. Hattın, 2015 yılında tamamlanacağı açıklandı. Ancak daha sonra peş peşe ertelemeler gündeme geldi.

Hattın, 2013 yılı yatırım programında tahmini maliyeti 3,5 milyar TL olarak öngörüldü. Ertelemeler nedeniyle yıllar içinde maliyet katlanarak arttı. Projenin maliyetinin bugün 101,4 milyar TL'yi bulabileceği belirtiliyor.

2020 YILINDA YENİ İHALE

Bu ertelemelerin ardından 6 Ekim 2020 tarihinde yapılan "Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı Yapımı" yeni ihalesini, ERG İnşaat-ERG International UK-SSB Sauerwin & Schaefer ortak girişim grubu kazandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM) ile 2 milyar 162 milyon 600 bin euro üzerinden sözleşme imzalandı.

PROJEDE İSTENEN HIZA ULAŞILAMADI

Projede, istenen hıza bir türlü ulaşılamadı. İlk kez resmi olarak duyurulduğu günden bu yana 15 yıl geçen projede, yeni bir aşama gündeme geldi.

Kaynaklar, ANKA Haber Ajansı'na yaptıkları açıklamada, demiryolu hattı inşaatında istenen hıza ulaşılması için bazı formüllerin tartışıldığını belirterek, "Bu kapsamda Limak Holding ya da Metgün İnşaat'ın ortak olarak adı geçiyor. Bu yönde görüşmeler yapıldığı ifade ediliyor" dedi.

2028 HEDEFİ TUTACAK MI?

Kaynaklar, söz konusu hattın Polatlı–Afyonkarahisar kesiminde çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığını belirterek, bu kesimin 2027 yılında hizmete sunulacağını ifade etti. Kaynaklar, Afyonkarahisar'dan İzmir'e kadar olan bölümün 2028 yılında hizmete alınmasının planlandığını, fiziki gelişmelere bakıldığında projenin bu sürede tamamlanmasının zor olduğunu söyledi.

TOPLUM UZUNLUK 505 KİLOMETRE

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın verilerine göre, Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın Ankara-Banaz, Banaz-Salihli ve Salihli-İzmir kesimleriyle birlikte toplam uzunluğu 505 kilometre.

Proje kapsamında Ankara, Eryaman, Polatlı, Emirdağ, Afyonkarahisar, Uşak, Salihli, Turgutlu, Manisa, Menemen ve İzmir'de istasyonlar yer alacak.

Yaklaşık 41 kilometre uzunluğunda 49 tünel, 26 kilometre uzunluğunda 67 viyadük, 78 köprü, 769 menfez ve 142 üstgeçit ile 254 adet altgeçit inşa edilecek.

Ankara-İzmir hızlı tren hattı projesinin tamamlanması ile mevcut demiryolu bağlantısıyla 824 kilometre olan mesafe 624 kilometreye inecek. Ankara-İzmir arası demiryolu ile 14 saat; karayoluyla ise 7 saat olan seyahat süresi 3 saat 30 dakikaya düşecek.

Kaynak: ANKA
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