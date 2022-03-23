Ankara Kent Konseyi Başkanı Yılmaz: İklim değişikliği devrimini Ankara'dan başlatmak istiyoruz - Son Dakika
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Ankara Kent Konseyi Başkanı Yılmaz: İklim değişikliği devrimini Ankara'dan başlatmak istiyoruz

23.03.2022 22:04

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, 30 - 31 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek Eko İklim Zirvesi öncesi açıklamalarda bulundu. Yılmaz, iklim değişikliği konusunda Ankara'nın öncü olmasını hedeflediklerini söyledi. Yılmaz ayrıca, Ankara'da düzenlenecek etkinliğin iklim farkındalığı açısından büyük bir fırsat olduğunu dile getirdi.

Ankara'da 30 - 31 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek Eko İklim Zirvesi'ne kısa süre kala hazırlıkların da sonuna geldi. Ticaret dünyasını bir araya getirecek zirve öncesinde Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, önemli bilgilendirmelerde bulundu.

"BU ZİRVENİN İNSANLIĞA KATKISI OLACAK"

Ankara'nın uluslararası zirvelerin merkezi olması gerektiğini belirten Yılmaz, "Eko İklim Zirvesi'nin insanlığa katkısı olacak. Sadece İstanbul Ticaret Odası'ndan Türkiye Belediyeler Birliği'nden Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne kadar konsorsiyum oluştu. Hepsinin bir araya geldiği zirvede iklim değişikliğinin ekonomiye etkisini tartışacağı bir etkinlikte Ankara'yı markalamaya çalışıyoruz. Ankara her zaman ilklerin şehri olmuştur, bu kent uluslararası zirvelerin merkezi olmalıdır" dedi.

"BÜYÜK BİR FIRSAT OLARAK GÖRÜYORUZ"

Zirvenin Ankara'da düzenlenmesinin önemine dikkat çeken Yılmaz, "Ticaret hayatının bu konuyla alakalı etkilerini konuşacağımız zirveyi bu kentte yapmak ve toplumun her kesimini bir araya getirmek büyük bir fırsat. Gençler şu anda yetişkinlerden iklim farkındalığında çok önde. Ankara'da ve Türkiye'de gençlerin iklim farkındalığı istatistiklerin çok üzerinde" diye konuştu.

"ANKARA'NIN YEŞİL DÖNÜŞÜMÜ BAŞLATMASINI İSTİYORUZ"

Kent Konseyi Başkanı Yılmaz, sözlerini şu şekilde sürdürdü: " Avrupa Birliği'nin iklim değişikliğiyle ilgili yaptırımları etkisiz, önemli olan tüketicinin bilinçlenmesi. Ülkemizdeki şirketler dünya ile rekabet edebilsin diye dünyadaki tercihleri görüp buna göre ürün üretilmesi gerekiyor, Ankara buna öncülük yapıyor. Ankara yine öncülük yapıyor. Ankara'nın yeşil dönüşümü başlatmasını istiyoruz."

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Halil İbrahim Yılmaz, Ankara, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ankara Kent Konseyi Başkanı Yılmaz: İklim değişikliği devrimini Ankara'dan başlatmak istiyoruz - Son Dakika


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