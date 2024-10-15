Ankara kulisleri bu iddiayı konuşuyor: Yeni asgari ücret 23-25 bin TL aralığında olacak - Son Dakika
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Ekonomi

Ankara kulisleri bu iddiayı konuşuyor: Yeni asgari ücret 23-25 bin TL aralığında olacak

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Milyonlarca asgari ücretli maaşlarına yapılacak zamma odaklanırken gözler Aralık'ta toplanacak olan Asgari Ücret Komisyonu'na çevrilmiş durumda. Ankara kulislerinde konuşulan iddiaya göre yeni asgari ücret maaş tutarı 23 bin-25 bin lira aralığında olacak.

15.10.2024 08:14
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2024'te yüzde 49 zamla 17 bin 2 lira olan asgari ücretin 2025 yılı artışı, aralık ayı başında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından karara bağlanacak.

ZAMMIN BÜTÇEYE ETKİSİ HESAPLANIYOR

Ankara kulislerinde ağırlıklı konuşulan yeni asgari ücret maaş tutarı 23 bin-25 bin lira arası bir rakam. En büyük beklenti ise Temmuz zammı alamayan asgari ücretliye yüksek oranda bir zam yapılması yönünde.

ENFLASYON ORANINDA ZAM OLURSA 24 BİN 142 LİRA OLACAK

OVP'de 2025 yılı enflasyonu yüzde 17.5 olarak öngörülmüştü. Ancak bu oranın Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda kabul edilmesi beklenmiyor. Şayet 2025 yılı için öngörülen yüzde 17.5'lik enflasyon oranında zam yapılırsa asgari ücret 19 bin 977 lira olacak.

GERÇEKLEŞEN ENFLASYON ORANINDA ZAM YAPILIRSA 24 BİN 142 LİRA OLACAK

Asgari ücret gerçekleşen enflasyon (% 42) oranında artırılırsa 24 bin 142 lira olacak. Eğer asgari ücret 25 bin TL'ye çıkarsa artış oranı yüzde 47.04, 23 bin TL'ye çıkarılırsa yüzde 35.27 oranında artış yapılmış olacak.

BAKAN IŞIKHAN: VATANDAŞIMIZI ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ

Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamaları da asgari ücrette 25 bin lirayı işaret ediyor. Bakan Işıkhan yaptığı açıklamada ise asgari ücretlinin enflasyona ezdirilmeyeceğini söylemiş "Sayın Cumhurbaşkanımızın sıklıkla ifade ettiği gibi vatandaşımızın refahını koruyup, geçici değil kalıcı refah çözümlerini üretmekten yanayız. Benim temel ilkem, felsefem de bu olacak.

Geçen yıl aralık ayında nasıl bir yol izlediysek bu yıl da öyle bir yol izleyeceğiz. Enflasyona ezdirmeyecek, vatandaşımızın satın alma gücünü koruyacak, geliştirecek bir ücret seviyesinde olmasını ülkenin bir vatandaşı ve Bakanı olarak arzu ediyorum" demişti.

Ankara kulisleri bu iddiayı konuşuyor: Yeni asgari ücret 23-25 bin TL aralığında olacak

Asgari Ücret, Ekonomi, Aralık, Ankara, Finans, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ankara kulisleri bu iddiayı konuşuyor: Yeni asgari ücret 23-25 bin TL aralığında olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Selim Uyar:
    Yapsa bi türlü yapmasa bi türlü Allah'ım Türk milletine insaf ver amin..... 8 5 Yanıtla
  • YoH null:
    boş zaman kaybı 7 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    9000 bin günden emekli olanlarda bu rakamlara çıkmalı 5 0 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir:
    Hep lafta kalıyor. Vatandaşı enflasyona ezdirmiceğiz vatandaş da haberiniz var mı ev kiraları 15. 20 bin 1 kilo et 600 tl akaryakıt a hep zam marketler öyle. Neymiş vatandaşı enflasyon a ezdirmiceğiz. 3 0 Yanıtla
  • Ahmet Kaan SOYSAL:
    Emekliye ve asgari ücretliye, Allah akıl fikir versin. 2 1 Yanıtla
  • Ankara null:
    kimse calismaz 0 2 Yanıtla
  • Ali Mutlu:
    Geeellll geelll... Batan Geminin Malları... 0 0 Yanıtla
  • Murat Sert:
    versede yetmez.bizim insanlar sınırı aşti doyumsuz oldu artik.hainler çogaldi.kaleyi icten çurutecekler.Allah Türkiye'nin yardimcisi olsun. 0 0 Yanıtla
  • Mustafa Görmüş:
    önce nabız ölçüyolar halkın tepkisi için sonra 21 falandı başkanımız refah payı verdi diyecekler. zam vermeyin enflasyonu düşürün 0 0 Yanıtla
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