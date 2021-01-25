Ankara-Sivas YHT hattında performans testleri başladı - Son Dakika
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Ankara-Sivas YHT hattında performans testleri başladı

Ankara-Sivas YHT hattında performans testleri başladı

25.01.2021 11:12

Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı projesinde performans testleri başladı.

ANKARA- Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı projesinde performans testleri başladı. TCDD Genel Müdürü  Ali İhsan Uygun, "İlk defa hızlı  trenimizle Sivas'a kadar gideceğiz. Bu da bizim bir ilkimiz ve çok heyecanlıyız" dedi.

Ankara ile Sivas arasındaki seyahat süresini 2 saate düşürmesi hedeflenen YHT hattının performans testleri başladı. Saat 08.00'de Ankara YHT Garı'ndan yola çıkan yüksek hızlı tren, söz konusu testleri yaparak Sivas'a ulaşacak. Ankara-Sivas YHT Hattı ile ilgili test çalışmalarına, hat ölçüm testleri, dinamik testler, ETCS Seviye 1 testleri ile devam edileceği ve testlerin başarıyla tamamlanmasının ardından hattın hizmete açılacağı belirtildi.

'PROJEDE SONA YAKLAŞTIK'TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, Ankara-Sivas YHT Hattı projesinde sona yaklaşıldığını belirterek, "Ankara-Sivas arası yaklaşık 405 kilometrelik bir güzergah. Zorlu coğrafyalardan geçtik; ama inşallah sonuna yaklaştık. Özellikle üst yapı, elektrifikasyon ve sinyalizasyonda önemli bir aşamaya geldik. Artık son rötuşları yapıyoruz. Elektrifikasyon tamamlandığı için ilk defa hızlı trenimizle Sivas'a kadar gideceğiz. Bu da bizim bir ilkimiz ve çok heyecanlıyız" dedi.

TCDD Genel Müdürü Uygun, hattın ne zaman hizmete açılacağıyla ilgili ise, "Testler başarılı geçer ve her şey dört dörtlük olursa bir süre verebiliriz; ama önümüzde aylarla ifade edebileceğimiz çok kısa bir süre var. İnşallah yakın zamanda Sivas'a ulaşıp amacımıza erişmiş olacağı" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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