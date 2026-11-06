ANKESOB Başkanı Ar, esnaf için mesleki eğitim müfredatının güncellenmesini istedi

Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) Başkanı Hüseyin Ar, Türkiye'nin kalkınmasında mesleki eğitimin önemli olduğunu belirtti.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkan Vekili de olan Ar, Gazi Üniversitesi ile Teknik Eğitim Vakfı işbirliğiyle, "Eğitimden Endüstriye Bilginin Yolculuğu" temasıyla düzenlenen, "1. Mesleki ve Teknik Eğitim Sempozyumu"na katıldı.

Sempozyumda konuşan Ar, mesleki ve teknik eğitimin Türkiye'nin kalkınması, üretim kapasitesinin artırılması ve sektörlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi açısından stratejik öneme sahip olduğunu ifade etti.

Mevcut mesleki eğitim sisteminin, büyük ölçüde sanayi kuruluşlarının ihtiyaçlarına göre şekillendiğini, ancak mikro ve küçük ölçekli esnaf işletmelerinin çok yönlü ve uygulama ağırlıklı eğitim gereksinimlerini yeterince karşılayamadığına işaret eden Ar, mesleki eğitim müfredatının teknolojik gelişmelere ve sektörlerin değişen ihtiyaçlarına göre güncellenmesi gerektiğini kaydetti.