Anneler Günü'ne özel hediye seçenekleri - Son Dakika
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Anneler Günü'ne özel hediye seçenekleri

30.04.2022 10:37
Anneler Günü'ne özel hediye seçenekleri

Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, yüksek ürün çeşitliliği ve indirimli fiyatlarıyla mutlu anılara dönüşecek hediyeleri Anneler Günü Butiği'nde bir araya getiriyor.

Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, yüksek ürün çeşitliliği ve indirimli fiyatlarıyla mutlu anılara dönüşecek hediyeleri Anneler Günü Butiği'nde bir araya getiriyor.

Trendyol, Anneler Günü'nde annesine sürpriz bir hediye almak isteyenler ve hediye seçmekte zorlananlar için giyimden kozmetiğe, parfümden aksesuarlara, cep telefonundan küçük ev aletlerine kadar yüzlerce kategoride milyonlarca ürünü indirimli fiyatlar ve yüksek marka çeşitliliği ile Anneler Günü Butiği'nde bir araya getiriyor. Verilen bilgiye göre, geçen yıl e-ticaret platformunda Anneler Günü döneminde aksesuar satışlarında yüzde 62, parfüm setlerinde yüzde 84, şallarda yüzde 116, çantalarda ise yüzde 86'lık bir atış yaşandı.

Anneler Günü için e-ticaret platformunda yer alan hediye seçenekleri şöyle açıklandı:

Annelere birbirinden şık kıyafet ve aksesuarlar

E-ticaret platformunun kadın giyim kategorisinde yer alan ilkbahar-yaz koleksiyonundaki fark oluşturan şık tasarımlı bluzlar, etekler, pantolonlar, etekler ve ceketler anneler için özel hediye seçenekleri olarak öne çıkıyor. Bu şık kombinleri tamamlayıcısı olan ayakkabı, çanta ve cüzdanların yanı sıra, fular, kolye, küpe, bileklik gibi şık ve zarif aksesuarlarda en sık tercih edilen hediyeler arasında yer alıyor.

Bakımını aksatmayan annelere cilt bakım ürünleri

E-ticaret platformunda cildine özen gösteren anneler için nemlendiricilerden göz kremlerine, peeling jellerden el-tırnak bakımına, makyaj, saç ve vücut bakımı ürünlerine kadar binlerce ürün avantajlı fiyatlarla yer alıyor. Kişisel bakımında elektronik ürünleri tercih eden anneler için de saç kurutma makinesi, saç şekillendiriciler ve epilasyon aletleri gibi çeşitli hediye seçenekleri bulunuyor

Her annenin tarzına uygun parfümler

Parfüm koleksiyonu oluşturmayı seven anneler için de e-ticaret platformunda dünyaca ünlü markalar çeşitli boy ve ebatlarıyla yer alıyor.

Teknolojik annelere son model hediyeler

Gün içinde mutfakta çok fazla vakit geçiren ya da hobi olarak yemek yapmayı seven anneler için küçük ev aletleri de tercih edilen hediye arasında bulunuyor. Mutfak robotları, tost makinesi, ekmek yapma makinesi, kablosuz ve robot süpürgeler, Türk kahvesi ve filtre kahve makineleri, ütü ve daha fazlası Trendyol'un küçük ev aletleri kategorisinde yer alıyor. Küçük ev aletlerinin yanı sıra teknoloji yakından takip eden ve seven anneler için de e-ticaret platformunun elektronik kategorisinde cep telefonundan tablete, bilgisayardan akıllı saat ve bileklere kadar uygun fiyat ve marka çeşitliliği ile hediye alternatifleri yer alıyor. - İSTANBUL

Anneler Günü'ne özel hediye seçenekleri
Anneler Günü'ne özel hediye seçenekleri
YORUMLAR
500
Çiçekçilerin Anneler Günü mesaisi başladı Çiçekçilerin Anneler Günü mesaisi başladı E-ticaret hacmi rekor seviyeye ulaştı E-ticaret hacmi rekor seviyeye ulaştı

Anneler Günü, E ticaret, Trendyol, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Anneler Günü'ne özel hediye seçenekleri - Son Dakika


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