Antalya'da Ocak ayında 914 yabancı konut sahibi oldu

Türkiye genelinde Ocak ayında 88 bin 306 konut satıldı. Antalya'da ise Ocak ayında bu rakam 4 bin 295 konut olarak kayıtlara geçti. Ayrıca Antalya'da, Ocak ayında 914 yabancıya konut satışı gerçekleştirildi.

Türkiye genelinde konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,1 artarak 88 bin 306 oldu. Konut satışlarında İstanbul 15 bin 110 konut satışı ve yüzde 17,1 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 8 bin 255 konut satışı ve yüzde 9,3 pay ile Ankara, 5 bin 486 konut satışı ve yüzde 6,2 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 18 konut ile Ardahan, 31 konut ile Hakkari ve 44 konut ile Bayburt oldu.

"İlk el konut satış sayısı 27 bin 203 olarak gerçekleşti"

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,2 artarak 27 bin 203 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 30,8 oldu.

"İkinci el konut satışlarında 61 bin 103 konut el değiştirdi"

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,5 artış göstererek 61 bin 103 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 69,2 oldu.

"Yabancılara Ocak ayında 4 bin 186 konut satışı"

Yabancılara yapılan konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 56,5 artarak 4 bin 186 oldu. Ocak ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4,7 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı bin 771 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 914 konut satışı ile Antalya, 269 konut satışı ile Ankara izledi.

"Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı İran vatandaşlarına yapıldı"

Ocak ayında İran vatandaşları Türkiye'den 761 konut satın aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla 513 konut ile Irak, 479 konut ile Rusya Federasyonu vatandaşları izledi.

"Antalya'da konut satışı"

Antalya'da 2022 yılı Ocak ayında 4 bin 295 konut satışı gerçekleştirildi. Isparta'da 2022 yılı Ocak ayında 510 konut satıldı. Burdur'da ise 2022 yılı Ocak ayında 197 konut satışı yapıldı. - ANTALYA