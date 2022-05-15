Antalya'da üretilip kilosu 30 TL'den Almanya'ya gidiyor - Son Dakika
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Antalya'da üretilip kilosu 30 TL'den Almanya'ya gidiyor

15.05.2022 10:57
Antalya'da üretilip kilosu 30 TL'den Almanya'ya gidiyor

Antalya'nın Aksu ilçesinde sadece birkaç üreticinin serasında hasadına başlanan acur, kilogramı 30 liradan Almanya'ya ihraç ediliyor.

Antalya'nın Aksu ilçesinde sadece birkaç üreticinin serasında hasadına başlanan acur, kilogramı 30 liradan Almanya'ya ihraç ediliyor. Üretici Himmet Döner, 3 dekar alanda ürettiği acurları Almanya'ya ihraç ediyor. Döner, ilk hasatta dekar başına 100 kilogram ürün elde ettiğini ve kilosunu 30 TL'den sattığını söyledi.

Aksu ilçesi Fettahlı Mahallesi'nde 3 dekar alanda acur üretimi yapan ve ilk hasatta dekardan 100 kilogram ürün elde ettiklerini belirten üretici Himmet Döner, "Hasat yeni başladı. İlk hasatta dekardan 100 kilogram ürün alıyoruz. Daha sonra dekar başına 200- 300 kilogram kadar ürün alabileceğiz. Temmuz ayına kadar hasadımız devam eder" dedi.

"Fettahlı köyünde üretiliyor Almanya'ya gidiyor"

Ürünlerini ihracat firmalarına verdiklerini kaydeden üretici Himmet Döner, "Yurt içi satışlarımız var ama ağırlıklı olarak yurt dışına gidiyor. Almanya'ya gidiyor. Acurun ihracat satış fiyatları 25-30 TL civarında. Biz acuru köyümüzde üretiyoruz, Almanya'ya gönderiyoruz" şeklinde konuştu.

"Yerli tohumdan üretim"

Tohum firmalarına da seslenen üretici Himmet Döner, "Bu tohumlar yerli tohum. Hibrit tohum olsa verim çok daha yüksek olur. Geliştirilmiş tohum olursa çok daha verim alabiliriz. Benim bildiğim kadarıyla acurda hibrit tohum yok. Tohum firmalarına sesleniyorum bu ürünün tohumunu geliştirirlerse çok iyi olur. Biz de daha kaliteli daha verimli ürün alırız. Çok daha fazla ihraç ederiz. Daha çok satış yaparız" dedi. - ANTALYA

Antalya'da üretilip kilosu 30 TL'den Almanya'ya gidiyor
Antalya'da üretilip kilosu 30 TL'den Almanya'ya gidiyor
Antalya'da üretilip kilosu 30 TL'den Almanya'ya gidiyor
Antalya'da üretilip kilosu 30 TL'den Almanya'ya gidiyor
Antalya'da üretilip kilosu 30 TL'den Almanya'ya gidiyor
Antalya'da üretilip kilosu 30 TL'den Almanya'ya gidiyor
Antalya'da üretilip kilosu 30 TL'den Almanya'ya gidiyor
YORUMLAR
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Türk Lirası, Antalya, Almanya, Tohum, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Antalya'da üretilip kilosu 30 TL'den Almanya'ya gidiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da üretilip kilosu 30 TL'den Almanya'ya gidiyor - Son Dakika
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