Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nin metrekaresi çeyrek altın değerinde

Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, yaklaşık 5-6 yıldır büyük mücadele ettikleri 'ekspertiz' sorununu başarı ile çözdüklerini belirterek, "Ekspertiz işinde başarılı olduk. Bizim hiçbir şeyimizi değersizleştirmeye kimsenin hakkı yok. Şu anda Antalya OSB'nin 1 metrekare alanın değeri 856 TL'dir. Bu değerlendirilirken 300 liradan 500 liraya kadar değerlendiriliyordu. Nerdeyse 3'te birine hatta 4'te 1'ine kadar indiği yer vardı. Antalya OSB'nin değeri 1.8 milyar TL. Bu mülkün artan değeri değil bu bizim yatırım gücümüzün artan değeridir" dedi.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, Antalya Tenis İhtisas Kulübü toplantı salonunda gazeteciler ile bir araya geldi. Başkan Bahar, yaklaşık 5-6 yıldır mücadele ettikleri 'ekspertiz' mücadelesinde mutlu sonuca ulaştıklarının müjdesini verdi. Ekspertiz sorununun geçmiş dönemde kendileri için adeta kanayan bir yara olduğunu belirten Başkan Bahar, "Geçmişi yaklaşık 5-6 yıla dayanıyor. Bu tip konular inat ettiğinizde vazgeçmediğinizde sıkı sıkıya bu işi takip ettiğinizde gerçekten çok zor bir konu olmasına rağmen başardık. OSB'ler dışında henüz bu konu başarılabilmiş değil. Yani aslında ekspertiz ve bilirkişi konusu turizmcilerin çok sıkıntı yaşadığı bir konudur. Biz bunu OSB olarak başardık. İnanın çok zor görüşmelerdi. Şu anda Antalya OSB'nin 1 metrekare alanın değeri 856 TL'dir. Bu değerlendirilirken 300 liradan 500 liraya kadar değerlendiriliyordu. Nerdeyse 3'te birine hatta 4'te 1'ine kadar indiği yer vardı. Bu işin çözümünde yerel basının yaptığı işler çok değerli oldu. Türkiye'de 352 tane OSB var. Bütün katma değerler aslında bu OSB'lerin üzerinde dönüyor. Bir televizyon kanalında bizim arsamızın değeri yok, binamızın değeri yok, projemizin ve makinemizin değeri yok. Değersiz insan yatırım yapabilir mi? Sözlerini söylemiştim. Bu sözlerin ardından çok yerden arandım" dedi.

"Geçmişte bizim değerimiz icradan satılan bir fabrika varsa o fabrikanın değeri ile ölçülüyordu"

Daha sonra Ankara'ya davet edildiğini belirten Bahar, "Bu 5 yıllık bir mücadelenin telefonu oldu. Biz toplantıya giderek, kendimizi çok iyi ifade ettik. Dersimize çok iyi çalışarak belgelerimizi teslim ettik. Biz bu konuyu en üst seviyeden gündeme getirdik. Ekim 2020'den yapılan o toplantıdan sonra 6 tane daha toplantı yaptık. Sonucunda bir yere vardık. Vardığımız yer OSB Müteşebbis heyetinin belirlediği rakamın değerleme uzmanlarınca dikkate alınması konusunda bir sonuçla masadan kalktık. Geçmişte bizim değerimiz icradan satılan bir fabrika varsa o fabrikanın değeri ile ölçülüyordu" sözlerine yer verdi.

"Ortaya çıkan rakam Antalya OSB'nin değeri 1.8 milyar TL"

Yeni süreç hakkında da bilgi veren Bahar, "Makinelerimizin hiç değeri yokken, çatılarımızın üzerindeki güneş panelleri, trafolar ve teknolojik ürünlerimizin de makine olarak ekspertizin içerisinde dahil olmasını gündeme getirdik. Bunda da başarılı olduk. 4 Mayıs 2021'de İyi Uygulamalar Kılavuzuna bizim bu yaptığımız çalışmalar girdi. Arkadaşlarımıza bu tarihten sonra ekspertiz yaptırdık, 856 TL yazmadılar ama 800 TL yazdırmayı başardık. 5 milyon 700 bin metrekare tahsis edilmiş Antalya OSB'nin şu anda alanı mevcut. Geçmişte 500 TL, şimdi 800 TL. Ortaya çıkan rakam Antalya OSB'nin değeri 1.8 milyar TL. Bu mülkün artan değeri değil bu bizim yatırım gücümüzün artan değeridir. Bunları adım adım kanaviçe yapar gibi yaptık. Birlik ve beraberlik içerisinde daha yapacağımız çok şey var. Hepimizin dayanışmaya ihtiyacı var" dedi.

"Ekspertiz işinde başarılı olduk"

Bu tür işlerin 5-6 yıl geriden getirmeyince başarmanın güç olduğunu belirten Bahar, "Ekspertiz işinde başarılı olduk. Bizim hiçbir şeyimizi değersizleştirmeye kimsenin hakkı yok. Bu 1.8 Milyar TL, istihdama, kaliteli teknolojik yatırıma ar-ge gidecek rakamlar. Hafta sonu Gaziantep'e gittim. Gaziantep OSB'de 220 bin kişi çalışıyor. Bizde 20 bin kişi çalışıyor. Şehrin nüfusu 2 milyon. Ne kadar enteresan. Antalya'yı bu anlamda güçlendirmemiz çok kolay. Şimdi hemen yanına bir teknopark getiriyoruz. Türkiye'de örneği yok. 50 kuluçka girecek içerisine. 60 tane start-up girecek. Arkasına 30 tane arazi tahsis ettik. 30 tane fabrika girecek. Ne demek istiyorum? 7.5 milyon metrekarede 280 fabrika, 55 bin metrekarede 140 tane inovasyon ve ar-ge firması olacak. Yarısı kadarını 55 bin metrekare alana sokuyoruz. Oradaki fabrikaları bilimle dönüştürmek istiyoruz" açıklamasını yaptı. - ANTALYA