ANTGİAD ile BAİB işbirliği protokolü imzaladı

Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) ile Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) arasında imzalanan işbirliği protokolü ile genç iş insanlarının ihracat ailesine kazandırılması amaçlanıyor

ANTGİAD Başkanı Osman Sert ile BAİB Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu arasında imzalanan protokole göre BAİB, ANTGİAD üyelerine dış ticaret eğitimleri verip, ihracat teşvikleri ve uygulamaları hususunda seminerler düzenleyecek ve iki kurum arasında bölgeden ihracatı artıracak projeler geliştirilecek.

Protokolün bölgeye hayırlı olmasını dileyen BAİB Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, "Birliğimizin amacı bölgemizden ihracatı artırmak. Bölgemizden ihracatı artırmak için yeni pazarlar, yeni alıcılar bulmak gibi bir görevimiz var. Aynı zamanda Antalya, Burdur ve Isparta illerimizde faaliyet yürüten firmalarımızı ihracat ailesine kazandırmak gibi de bir misyonumuz var. ANTGİAD ile imzaladığımız protokol ile genç iş insanları ihracat ailemize kazandırmayı planlıyoruz. Eğitim ve seminerler sonrası düzenleyeceğimiz projeler ile bu konuda önemli mesafe kaydedeceğimize inanıyorum" dedi.

ANTGİAD Başkanı Osman Sert ise BAİB Başkanı Çavuşoğlu'na, olumlu yaklaşımları ve destekleri için teşekkür ederek, "Derneğimiz çatısı altında imalat yapan, mal ve hizmet sunan çok sayıda üyemiz var. Üyelerimizin ihracat gerçekleştirmesini, dış ticarette de var olmalarını istiyoruz. Bu yönde önemli bir adım attık. Birliğimizin katkılarıyla üyelerimizin daha kolaylıkla ihracata yönelmelerini sağlamak arzusundayız. Bu vesileyle üyelerimizi ihracat eğitim ve seminerlerimize katılmaya davet ediyor tekrar BAİB Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu'na desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - ANTALYA