Üye Girişi
Apple'dan radikal karar! iPhone modellerinde SIM kart girişi olmayacak - Son Dakika

Apple'dan radikal karar! iPhone modellerinde SIM kart girişi olmayacak

25.12.2021 23:21
Apple'dan radikal karar! iPhone modellerinde SIM kart girişi olmayacak

ABD'li teknoloji devi Apple, 2023'te piyasaya çıkacak iPhone 15 modelinde SIM kart girişine yer vermeyecek. Bunun yerine şirket, tarihinde ilk kez bir akıllı telefonunda eSIM teknolojisi kullanacak.

Teknoloji devi Apple, her yeni iPhone modeli ile akıllı telefon sektöründe büyük değişimler yaratmaya devam ediyor. 2023'te piyasaya sürülecek olan yeni iPhone 15 modellerinin özellikleri şimdiden merak edilirken, ABD'li şirketin artık SIM kart yuvalarına bu cihazda yer vermeyeceği öğrenildi.

SIM KARTI GİRİŞİ TARİHE KARIŞIYOR

BlogDoiPhone'un haberine göre Apple, iPhone 15 Pro modelinde fiziksel SIM kartı yuvası yerine 2 adet eSIM yuvası kullanacak. Böylelikle ilk kez eSIM teknololojisi bir akıllı telefon üzerinde kullanıcılara sunulmuş olacak.Sızdırılan bir başka sızıntıya göre ise yeni cihazlarda 3nm işlemciler ve ekran altı parmak izi okuyucusu bulunacak.

DOLARIN DÜŞMESİYLE FİYATLARI İNDİRDİ

Doların artmasıyla fiyat artıran Apple Türkiye, kurun düşmesiyle fiyatlarda indirim yaptı. iPhone fiyatlarının yanı sıra MacBook, iPad ve AirPods gibi birçok ürünün fiyatı düştü. iPhone 13 modelinde yüzde 25'e yakın indirim yapıldı.

YORUMLAR
500

iPhone 13, Apple, Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Apple'dan radikal karar! iPhone modellerinde SIM kart girişi olmayacak - Son Dakika Ekonomi


Başakşehir maçı sonrası Ahmet Ağaoğlu'dan çok sert uyarı: Sakın teşebbüs etmeyin, işinizi yapın Başakşehir maçı sonrası Ahmet Ağaoğlu'dan çok sert uyarı: Sakın teşebbüs etmeyin, işinizi yapın         
23:29
Numan Kurtulmuş'tan emekli ve memur maaşlarına gelecek zamma ilişkin beklentileri artıran sözler Numan Kurtulmuş'tan emekli ve memur maaşlarına gelecek zamma ilişkin beklentileri artıran sözler         
21:13
Galatasaray'ı bekleyen büyük problem! İlk 11'in değişilmez 4 futbolcusu sonraki hafta forma giyemeyecek Galatasaray'ı bekleyen büyük problem! İlk 11'in değişilmez 4 futbolcusu sonraki hafta forma giyemeyecek         
20:32
Antalyaspor'u 2-0'lık skorla geçen Galatasaray, 7 maçlık galibiyet hasretini bitirdi Antalyaspor'u 2-0'lık skorla geçen Galatasaray, 7 maçlık galibiyet hasretini bitirdi         
18:14
Bilim insanları, 161 yıldır toprak altında duran sandığı açtı: Bunu beklemiyorduk Bilim insanları, 161 yıldır toprak altında duran sandığı açtı: Bunu beklemiyorduk         
17:23
Bu köpek kediden korkuyor! Kediyi görünce ortalığı birbirine kattı, olan yolda yürüyen genç kıza oldu Bu köpek kediden korkuyor! Kediyi görünce ortalığı birbirine kattı, olan yolda yürüyen genç kıza oldu         
13:24
Kulisleri hareketlendiren erken seçim iddiası! AK Parti YSK'dan bilgi mi istedi? Kulisleri hareketlendiren erken seçim iddiası! AK Parti YSK'dan bilgi mi istedi?         
13:08
Kripto para platformlarına yönelik ilk yaptırım! Binance'e 8 milyon lira ceza kesildi Kripto para platformlarına yönelik ilk yaptırım! Binance'e 8 milyon lira ceza kesildi         
12:15
Ordu'da yol çalışması yapan işçiler, buldukları hazine karşısında kazmayı küreği bırakıp aşağı indi! Ordu'da yol çalışması yapan işçiler, buldukları hazine karşısında kazmayı küreği bırakıp aşağı indi!         
11:32
Dünyanın en zengin futbolcusu kim biliyor musunuz? Ronaldo ve Messi'den çok parası var Dünyanın en zengin futbolcusu kim biliyor musunuz? Ronaldo ve Messi'den çok parası var         
10:49
Türk definecileri hayrete düşüren olay! Kazmayı vurdukları ağaç kanamaya başladı Türk definecileri hayrete düşüren olay! Kazmayı vurdukları ağaç kanamaya başladı         
10:49
Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi, gören herkes aynı yorumu yaptı: Aynı anneleri Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi, gören herkes aynı yorumu yaptı: Aynı anneleri         
10:36
Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir? Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir?         
10:36
Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti         
10:34
Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet         
08:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de         
08:49

Son Dakika Haberleri
22:58 Yılbaşında kar yağacak mı? Merak edilen soruya Meteoroji'den haritalı cevap
22:48 Futbol dünyasını üzen ölüm! Arkadaşları soyunma odası koridorunda hüngür hüngür ağladı
22:44 Minibüs kamyonun altına girdiği kazada 2 kişi feci şekilde yaşamını yitirdi
22:19 Burcu Esmersoy, 15 yaş küçük sevgilisi ile ilk kez görüntülendi
22:17 Fenerbahçe, taraftarı dinledi! Yıldız futbolcu kamp kadrosuna alınmadı
22:12 Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da katliam yaşandı: 30 yanmış ceset bulundu
21:47 Canlı yayında gerginlik! "Sormanız ayıp" diyen Hasan Ali'ye Güntekin Onay'dan olay cevap
21:40 İki sapık 15 yaşındaki kızı taciz etti; biri tutuklandı, diğeri serbest kaldı
21:28 Fenerbahçe'nin skorunu geride bıraktı! Trabzonspor, Süper Lig tarihine geçti
21:27 İYİ Partili Durmuş Yılmaz'dan Erdoğan'ın "hesap verecek" çıkışına cevap
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2021 23:34:15. #1.11#
SON DAKİKA: Apple'dan radikal karar! iPhone modellerinde SIM kart girişi olmayacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement