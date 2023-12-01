Apple, Türkiye fiyatlarına zam yaptı! En pahalı iPhone 100 bin TL

Apple, Türkiye fiyatlarına sessiz sedasız zam yaptı. Yeni fiyatar Apple'ın online mağazasına hemen yansıtıldı. Apple Türkiye'nin resmi internet sitesinde iPhone, MacBook ve iPad dahil tüm ürünlerine zam yapıldığı görüldü.
Henüz 2 buçuk ay önce piyasaya sürülen yeni iPhone 15'in fiyatı da arttı. "Türkiye'deki en pahalı telefon" unvanını koruyan iPhone 15'in başlangıç fiyatı 49.999 TL'den 53.999 TL'ye yükselirken en pahalı iPhone 15 Pro'nun fiyatı ise 100 bin TL seviyesine geldi.
iPhone 15'in eski ve yeni fiyatları:
iPhone 15 Pro ve iPhone 15 pro max eski ve yeni fiyatları:
Zam sonrasında Apple Watch Series 9 da dahil olmak üzere diğer Apple ürünlerinin de fiyatının yükseldiği görüldü. Buna göre, Apple Watch Series 9'un fiyatı 16.299 TL'ye, Apple Watch Ultra 2'nin fiyatı ise 42.999 TL'ye çıktı.
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