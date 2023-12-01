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Apple, Türkiye fiyatlarına zam yaptı! En pahalı iPhone 100 bin TL - Son Dakika

Apple, Türkiye fiyatlarına zam yaptı! En pahalı iPhone 100 bin TL

Teknoloji devi Apple, Türkiye fiyatlarına bugünden itibaren zam yaptı. 2,5 ay önce piyasaya sürülen iPhone 15'lerin fiyatları da arttı. iPhone 15'lerin başlangıç fiyatı 53.999 TL'ye, en pahalı iPhone 15 Pro'nun fiyatı ise 99.999 TL'ye çıktı. İşte zamlı iPhone fiyatları...

01.12.2023 - 11:37,  Güncelleme: 12:02
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Apple, Türkiye fiyatlarına sessiz sedasız zam yaptı. Yeni fiyatar Apple'ın online mağazasına hemen yansıtıldı. Apple Türkiye'nin resmi internet sitesinde iPhone, MacBook ve iPad dahil tüm ürünlerine zam yapıldığı görüldü.

EN PAHALI İPHONE 100 BİN TL

Henüz 2 buçuk ay önce piyasaya sürülen yeni iPhone 15'in fiyatı da arttı. "Türkiye'deki en pahalı telefon" unvanını koruyan iPhone 15'in başlangıç fiyatı 49.999 TL'den 53.999 TL'ye yükselirken en pahalı iPhone 15 Pro'nun fiyatı ise 100 bin TL seviyesine geldi.

iPhone 15'in eski ve yeni fiyatları:

  • iPhone 15 128 GB - eski fiyatı: 49.999 TL/ yeni fiyatı: 53.999 TL
  • iPhone 15 256 GB - eski fiyatı: 53.999 TL/ yeni fiyatı: 58.499 TL
  • iPhone 15 512 GB - eski fiyatı: 61.999 TL/ yeni fiyatı: 66.999 TL
  • iPhone 15 Plus 128 GB - eski fiyatı: 56.999 TL/ yeni fiyatı: 61.999 TL
  • iPhone 15 Plus 256 GB - eski fiyatı: 60.999 TL/ yeni fiyatı: 66.499 TL
  • iPhone 15 Plus 512 GB - eski fiyatı: 68.999 TL/ yeni fiyatı: 74.999 TL

iPhone 15 Pro ve iPhone 15 pro max eski ve yeni fiyatları:

  • iPhone 15 Pro 128 GB - eski fiyatı: 64.999 TL/ yeni fiyatı: 69.999 TL
  • iPhone 15 Pro 256 GB - eski fiyatı: 68.999 TL/ yeni fiyatı: 74.499 TL
  • iPhone 15 Pro 512 GB - eski fiyatı: 76.999 TL/ yeni fiyatı: 82.999 TL
  • iPhone 15 Pro 1 TB - eski fiyatı: 84.999 TL/ yeni fiyatı: 91.499 TL
  • iPhone 15 Pro Max 256 GB - eski fiyatı: 76.999 TL/ yeni fiyatı: 82.999 TL
  • iPhone 15 Pro Max 512 GB - eski fiyatı: 84.999 TL/ yeni fiyatı: 91.499 TL
  • iPhone 15 Pro Max 1 TB - eski fiyatı: 92.999 TL/ yeni fiyatı: 99.999 TL

YENİ APPLE WATCH'LARIN FİYATI DA ARTTI

Zam sonrasında Apple Watch Series 9 da dahil olmak üzere diğer Apple ürünlerinin de fiyatının yükseldiği görüldü. Buna göre, Apple Watch Series 9'un fiyatı 16.299 TL'ye, Apple Watch Ultra 2'nin fiyatı ise 42.999 TL'ye çıktı.

İşte Apple'ın zamlı Türkiye fiyatları:

Apple, Türkiye fiyatlarına zam yaptı! En pahalı iPhone 100 bin TL'ye çıktı

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Son Dakika Ekonomi Apple, Türkiye fiyatlarına zam yaptı! En pahalı iPhone 100 bin TL - Son Dakika


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SON DAKİKA: Apple, Türkiye fiyatlarına zam yaptı! En pahalı iPhone 100 bin TL - Son Dakika
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