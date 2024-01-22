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Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı - Son Dakika
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Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı

Araç muayenesinde yetkili tek kuruluş olan ve ücretlerdeki artış nedeniyle sıklıkla eleştirilerin odağında yer alan TÜVTÜRK'te muayene ücretinde 2017 yılından bu yana yüzde 818'lik bir artış oldu.

22.01.2024 - 10:31,  Güncelleme: 10:44
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Zorunlu araç muayene ücretlerindeki yükseliş 6 yılda katlandı. 2024'te yüzde 61 zamlanan araç muayene ücretlerindeki artış 2017'den bu yana ise yüzde 818.6 arttı. Araç sahiplerinin rutin aralıklarla TÜVTÜRK'e yaptırmak zorunda oldukları araç muayene ücretinin bedeli 1.130 TL iken bu yıl 1.821 liraya çıktı.

FAHİŞ ARTIŞLARIN ÖNÜNE GEÇİLEMEDİ

Araç muayene ücretlerinde 2017'den bu yana yaşanan yükseliş, fahiş artışı gözler önüne serdi. 2017'de 198.24 TL olan araç muayene ücreti yüzde 14'lük artışla 226.56 TL'ye, 2019'da yüzde 23'lük artışla 279.66 TL'ye, 2020'de yüzde 22'lik artışla 342.20 TL'ye ulaştı. Araç muayene ücreti 2021'de de yaklaşık yüzde 9'luk artışla 372.88 lira oldu. 2022'de araç muayene ücreti yüzde 48 zamlandı ve 507.40 TL'ye çıktı.

GEÇEN YIL YÜZDE 222'LİK ARTIŞ OLDU

Sözcü'de yer alan habere göre; En yüksek artış ise geçen yıl yüzde 222 zam oranıyla gerçekleşti. 2023'te zorunlu araç muayene ücreti 507.40 TL'den 1.130 liraya ulaştı. Bu yıl ise araç muayene ücretindeki artışyüzde 61 oldu. 2017'den bu yana araç muayene ücretlerindeki artış ise yüzde 818'i aştı.2007'de özelleştirilen, Türkiye'de periyodik araç muayenesinde yetkili tek kuruluş olan TÜVTÜRK, ücretlerdeki artış nedeniyle sıklıkla eleştirilerin odağında yer alıyor.

Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818\'i aştı
YORUMLAR (27)
  • cemal köse: bu iktidarın tek gayesi var , milleti soymak ve soydurmak. Yanıtla 41 661
  • Yusuf Gümüşsoy: Soygundan başka bir icraati yok bu hükümetin. Yanıtla 32 411
  • Abdülkadir Doğruyol: BU NASIL İŞTİRKİ .ADI TÜVTÜRK PARA ALMANLARA GİDİYOR .BU NE PERHİZ BU NE LAHANA TURŞUSU .SONRA 15 DAKİKA MUAYENE VER BAKALIM 1130 ARTIK 1750 OLMAZSA ALMANLAR MEMNUN OLMAZ .ONLARIMI KIRALIM HATTA 2000 BİN YAPALIM DA DENİLEBİLİR .HAZIR OLALIM .İŞ PATRONLARI SEVİNDİRMEK .ÖYLE YA? Yanıtla 10 425
  • Unutan Unutan: müstehaktır..... Yanıtla 23 295
  • Turgay EREN: Durmak yok yola devam. Çal keke çal. Yanıtla 10 202
  • NURETTİN AVGIN: Hükümetin yapacağı şey belli. 2017 den bu yana her yıl Enflasyon oranında artışla araç muayene bedellerini belirleyecek. Vatandaş bu güne kadar ne kadar fazla para ödemişse TÜVTÜRK vatandaşa iade edecek. Zincir marketleri nasıl denetliyoruz diyorsa TÜVTÜRK'e de tarife verecek bu tarife üzerinden ücret alacaksın diyecek. Vatandaş olarak devletten bunu bekliyoruz. Yanıtla 6 203
  • bülent C.: Biz milliyiz diye kendimizi kandıralım. TüvTürk aslında TüvGerman , Almanlara ait. Master card , Visa İsraile ait . Troy diye kartımız varmış bunu yeni öğrendik. 1938 den sonra iyi sarmışlar ülkemizi. Kuzu kuzu gidip A partisine , B partisine oy veriyoruz. Sonra olanlar yine bize oluyor. Yanıtla 7 143
  • alos : 6lı masanın kabahati. 5liye eklemediler Yanıtla 22 125
  • OĞUZ İÇEN : OKEYE 4.CÜ LAZIM BEYLER Yanıtla 6 100
  • ismail seçkin: Ekmek almaya arabamızla gidip ekmek fiyatını eleştirmeye benziyor bu yazdıkların. Sıfır araç bulamadı bu millet. 1 0
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Otomobil, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı - Son Dakika
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