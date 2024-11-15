Araç muayene ücretlerine büyük zam

Ekonomi

Yeni yılla birlikte birçok hizmet kalemine de zam yağması yağacak. Onlardan bir tanesi de araç muayene ücretleri olacak.

Sadece TÜVTÜRK'ten yapılabilen araç muayene ücretlerine 2025 yılında yüzde 44 oranından zam gelecek. Böylelikle araç muayene ücretleri; otomobil, minibüs ve kamyonet gibi araçlar için bin 821 TL'den 2 bin 622 TL'ye artacak. Kamyon ve otobüsler için ise 3 bin 500 TL'yi dahi aşacak.

KARTLI ÖDEMELERDE FARK VAR

Öte yandan, trafiğe çıkması için zorunlu olan araç muayenesinde kartlı ödemelerde yüzde 5'lik fark alındığını da hatırlatmakta fayda var. Bu durumda yeni yılda araç muayene ücretini kredi kartı ile ödemek isteyenler 131 TL gibi fazla bir rakam ile karşı karşıya kalacak.