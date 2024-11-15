Araç muayene ücretlerine büyük zam - Son Dakika
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Ekonomi

Araç muayene ücretlerine büyük zam

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Yeni yılda araç muayene ücretlerine büyük bir zam geliyor. TÜVTÜRK tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025 yılında araç muayene ücretlerine yüzde 44 oranında zam yapılacak. Bu zamla birlikte otomobil, minibüs ve kamyonet gibi araçların muayene ücreti bin 821 TL'den 2 bin 622 TL'ye çıkacak. Kamyon ve otobüsler için bu rakam 3 bin 500 TL'yi aşacak. Kartlı ödemelerde ise yüzde 5'lik bir fark alınacak.

15.11.2024 17:43  Güncelleme: 17:58
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Yeni yılla birlikte birçok hizmet kalemine de zam yağması yağacak. Onlardan bir tanesi de araç muayene ücretleri olacak.

Sadece TÜVTÜRK'ten yapılabilen araç muayene ücretlerine 2025 yılında yüzde 44 oranından zam gelecek. Böylelikle araç muayene ücretleri; otomobil, minibüs ve kamyonet gibi araçlar için bin 821 TL'den 2 bin 622 TL'ye artacak. Kamyon ve otobüsler için ise 3 bin 500 TL'yi dahi aşacak.

KARTLI ÖDEMELERDE FARK VAR

Öte yandan, trafiğe çıkması için zorunlu olan araç muayenesinde kartlı ödemelerde yüzde 5'lik fark alındığını da hatırlatmakta fayda var. Bu durumda yeni yılda araç muayene ücretini kredi kartı ile ödemek isteyenler 131 TL gibi fazla bir rakam ile karşı karşıya kalacak.

Araç muayene ücretlerine büyük zam

Otomobil, Ekonomi, Finans, Yaşam, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Araç muayene ücretlerine büyük zam - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Emrah Gündüz:
    Yazıklar olsun 18 0 Yanıtla
  • Lutfi Kürkçü:
    bunun adi resmen soygundur bugün bir muayene otomobil bazında 3000 TL yi buluyor sigorta 15000 den aşağı değil bandrol eklersen bir emeklinin kapısının önünde duran bir araba hiç çalıştırmadan iki aylığını yiyor yazıktır günahtır ayıptır 16 0 Yanıtla
  • Ali Halici:
    asgeri ücretede aynı oranda yapsınlar o zaman 15 0 Yanıtla
  • Erkan Dursun:
    devlet halkina sahip cikmiyor gelen vuruyor bize giden vuruyor ne yapiyorsunda bu parayi istiyorsun eksozu bile cebimizden okutuyoruz 250 tl vererek yaziklar olsun 8 0 Yanıtla
  • Nuri Varol:
    nereden nereye yaparsa akp yapar sorsanız enflasyon düşüyor hemen secim olmalı yeter artık.... 8 0 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz:
    rahmetli ecevit dönemini solladık 8 0 Yanıtla
  • Mustafa null:
    BUNLAR RESMİ EŞKİYALAR ESKİDEN DAĞDAYDI ŞİMDİ ŞEHİRDE EŞKİYALIK YAPIYORLAR 4 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Arabası olan düşünsün 0 4 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    ulkede ekonomi yok. hani ekonomi kotu falan dedigimiz gunleri ozledik. 0 0 Yanıtla
  • Özcan Uzuner:
    Soyguna devammmmmm 0 0 Yanıtla
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