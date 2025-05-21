Araç muayene istasyonlarında yeni dönem başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Araç muayene istasyonlarında yeni dönem başladı

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Araç muayene istasyonlarında yeni dönem başladı

Araç muayene hizmetlerinde özelleştirme süreci tamamlandı; 1,72 milyar TL'lik ihaleyi MOİ Ortak Girişim Grubu kazandı. 20 yıl boyunca birinci ve ikinci bölgedeki tüm araç muayene süreçleri özel sektör tarafından yürütülecek.

21.05.2025 09:26
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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye'de araç muayene hizmetlerinin önemli bir kısmı özel sektöre devredildi. Birinci ve ikinci bölge muayene hizmetlerinin 20 yıllık imtiyaz hakkı, toplamda 1,72 milyar TL karşılığında MOİ Ortak Girişim Grubu'na verildi.

İHALE SÜRECİNDE EN YÜKSEK TEKLİFİ MOİ VERDİ

Yapılan ihaleler sonucunda birinci bölge için 830 milyon TL, ikinci bölge için ise 890 milyon TL teklif sunan MOİ Ortak Girişim Grubu, en yüksek teklifle ihaleyi kazandı. Bu sayede, iki bölgedeki tüm araç muayene hizmetlerinin kurulumu, bakımı ve işletimi artık özel sektör eliyle yürütülecek.

20 YILLIK İMTİYAZ HAKKIYLA HİZMET ÖZEL SEKTÖRE GEÇİYOR

Alınan karar doğrultusunda, MOİ Ortak Girişim Grubu; araç muayene istasyonlarının inşası, teknolojik altyapısı, bakım-onarım süreçleri ve vatandaşlara sunulacak hizmetlerin sorumluluğunu 2025'ten itibaren 20 yıl boyunca üstlenecek.

KAPSAM NEYİ İÇERİYOR?

İmtiyaz devri; sabit ve gezici araç muayene istasyonlarının kurulması, bakımının yapılması, hizmet kalitesinin korunması ve sistemin sürekliliğini kapsıyor. MOİ Grubu'nun özellikle yoğun bölgelerde yeni istasyon yatırımları yapması bekleniyor.

KAMUOYUNDA MERAK UYANDIRDI

Vatandaşlar arasında yeni dönemde hizmet ücretlerinde değişiklik olup olmayacağı, randevu süreçlerinin nasıl işleyeceği ve hizmet kalitesinin nasıl etkileneceği soruları öne çıkmaya başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın bu konuda detaylı bilgilendirme yapması bekleniyor.

Araç muayenelerinin ihale süreci tamamlandı
Araç muayenelerinin ihale süreci tamamlandı
Araç muayene istasyonlarında yeni dönem başladı

Ekonomi Türkiye, Otomobil, 3-sayfa, Ekonomi, Türkiye, Finans, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Araç muayene istasyonlarında yeni dönem başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ömer Bilgin:
    vatandaşımıza ne faydası olacak, adam ihalede verdiğini çıkarmak için daha fazla kazık atacak vatandaşımıza yazık ki yazık 0 0 Yanıtla
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