Araç muayenesine girecekler dikkat: 2025 tarifesi belli oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Araç muayenesine girecekler dikkat: 2025 tarifesi belli oldu

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TÜİK tarafından açıklanan Ekim ayına ilişkin enflasyon verileri doğrultusunda gelecek yıl araç muayene ücretlerine yüzde 43,93 oranında zam yapılacak.

05.11.2024 20:51  Güncelleme: 21:52
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ekim ayına ilişkin enflasyon verileri doğrultusunda yeni yılda birçok kaleme zamlar gelecek. Bu kalemlerden biri de araç muayene ücretleri olacak.

ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİNDE YENİ TARİFE

Açıklanan enflasyon verileri kapsamında 2025 yılında traktör, motosiklet ve motorlu bisiklet için muayene ücretleri 927,60 TL'den bin 335 TL'ye yükselecek. Otomobil, minibüs, kamyonet, arazi taşıtı, özel amaçlı taşıt ve römorklar için uygulanana muayene ücreti ise bin 821,60 TL'den 2 bin 622 TL'ye artış gösterecek. Halihazırda 2 bin 462,40 TL olarak uygulanan otobüs, kamyon ve çekiciler için muayene ücreti ise yeni yılda 3 bin 544 TL'ye çıkacak.

TRAFİK CEZALARI VE MTV DE ARTACAK

Söz konusu zamlara sebebiyet veren Yeniden Değerleme Oranı'nda yaşanan artış, yalnızca araç muayene ücretlerini kapsamıyor. Trafik cezaları ve Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) gibi araç sahiplerini ilgilendiren diğer kalemleri kalemlerde de yüzde 43,93 oranında bir artış bekleniyor.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI NEDİR?

Her yıl ekim ayı sonunda oluşan bir yıllık ortalama Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) artış oranı, bir sonraki yıl için yeniden değerleme oranı olarak belirleniyor.

Yeni yılda pasaport, ehliyet, kimlik ücretleri, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), gelir vergisi dilimleri, emlak vergisi, otoyol ve köprü geçiş ücretleri gibi birçok kalemin yeniden değerleme oranı kadar artması öngörülüyor.

Araç muayenesine girecekler dikkat: 2025 tarifesi belli oldu

Otomobil, Ekonomi, Finans, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Araç muayenesine girecekler dikkat: 2025 tarifesi belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (25)

  • B BAYRAKTAR:
    Bacasız fabrika. Yazık günah bu halk a bukadarda zulum olmaz. Parçamı değiştiriyorsunuz? Bir uçtan gidiyor 10 dk da diğer taraftan çıkıyor. Devletin olsa gam yemeyeceğimde devlet eliyle halkına eziyet. 73 3 Yanıtla
  • Zeynep İBİŞ:
    bokunu çıkarttınız iyice ya . 68 3 Yanıtla
  • Abdullah Söylemez:
    Tamam TÜV TÜRK 1 Yıllık Gerini Savunma Sanayi’sine Bağışta Bulunsun O zaman..! ???? 43 2 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    Yeniden değerleme oranı halktan alınacak haracın kaçla çarpılacağının ismidir 32 1 Yanıtla
  • Dinamo Transfer:
    attığımız adım vergi kaşıklan zam yapar kepçeyle geri alır 30 1 Yanıtla
  • Mehmet null:
    muane devlete geçsinn özeller zulüm yapıyor bu kadar pahalı olurmu parça mı değiştiriyor yoksa arabaya yakıt mı koyuyor ayıp yeter artık 26 1 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed:
    Devlet memura 10 verecek, işçiye 20 diyecek. Kendine gelince 44 alacak. Bu zulüm değilde nedir 22 1 Yanıtla
  • HÜSEYİN DALCI:
    Hala iktidarın anketler de yüzde 30 civarında oyu çıkıyor.Bu halka müstahak. 18 2 Yanıtla
  • Ahmet PEHLİVAN:
    Davul bizim ama sopası yabancıda bır ulke nasıl gelışecek nasıl uçacagız yazık 16 0 Yanıtla
  • Cihan Kışla:
    Asgari ücret aralıkta belli olup ocak ta verilmeli yoksa bu şerefsizler 1 ocak itibariyle zamları geçiriyorlar aralık faturalarını zamlı ödüyoruz 4 0 Yanıtla
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