Araç muayenesine girecekler dikkat: 2025 tarifesi belli oldu

Ekonomi

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ekim ayına ilişkin enflasyon verileri doğrultusunda yeni yılda birçok kaleme zamlar gelecek. Bu kalemlerden biri de araç muayene ücretleri olacak.

ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİNDE YENİ TARİFE

Açıklanan enflasyon verileri kapsamında 2025 yılında traktör, motosiklet ve motorlu bisiklet için muayene ücretleri 927,60 TL'den bin 335 TL'ye yükselecek. Otomobil, minibüs, kamyonet, arazi taşıtı, özel amaçlı taşıt ve römorklar için uygulanana muayene ücreti ise bin 821,60 TL'den 2 bin 622 TL'ye artış gösterecek. Halihazırda 2 bin 462,40 TL olarak uygulanan otobüs, kamyon ve çekiciler için muayene ücreti ise yeni yılda 3 bin 544 TL'ye çıkacak.

TRAFİK CEZALARI VE MTV DE ARTACAK

Söz konusu zamlara sebebiyet veren Yeniden Değerleme Oranı'nda yaşanan artış, yalnızca araç muayene ücretlerini kapsamıyor. Trafik cezaları ve Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) gibi araç sahiplerini ilgilendiren diğer kalemleri kalemlerde de yüzde 43,93 oranında bir artış bekleniyor.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI NEDİR?

Her yıl ekim ayı sonunda oluşan bir yıllık ortalama Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) artış oranı, bir sonraki yıl için yeniden değerleme oranı olarak belirleniyor.

Yeni yılda pasaport, ehliyet, kimlik ücretleri, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), gelir vergisi dilimleri, emlak vergisi, otoyol ve köprü geçiş ücretleri gibi birçok kalemin yeniden değerleme oranı kadar artması öngörülüyor.