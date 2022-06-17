Araç sahipleri dikkat! Motorine 1.29 liralık artışın ardından 80 kuruş daha zam geldi - Son Dakika
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Araç sahipleri dikkat! Motorine 1.29 liralık artışın ardından 80 kuruş daha zam geldi

17.06.2022 00:10

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Motorine dün gece itibarıyla gelen 1.29 liralık zammın ardından 80 kuruş daha zam geldi. Böylece motorinin litre fiyatı İstanbul'da 2.99 liraya, 30.1 liraya, İzmir'de ise 30.11 liraya yükseldi.

Brent petrol ve döviz kurundaki değişkenlik akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Dün gelen 1.29 liralık zammın ardından motorinin fiyatına 80 kuruşluk bir artış daha gerçekleşti.

MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLDU?

Zammın ardından İstanbul'da 29.19 liradan satılan motorinin litresi 29.99 liraya yükseldi. Motorinin litresi Ankara'da 30.1 TL, İzmir'de ise 30.11 TL'ye çıktı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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Motorine 1,29 liralık zamdan sonra 80 kuruşluk bir zam daha geliyor! Litre fiyatı 29,99'a yükselecek Motorine 1,29 liralık zamdan sonra 80 kuruşluk bir zam daha geliyor! Litre fiyatı 29,99'a yükselecek Akaryakıt fiyatları günden güne değişiyor! Motorine 1 lira 29 kuruş zam geldi Akaryakıt fiyatları günden güne değişiyor! Motorine 1 lira 29 kuruş zam geldi

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SON DAKİKA: Araç sahipleri dikkat! Motorine 1.29 liralık artışın ardından 80 kuruş daha zam geldi - Son Dakika
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