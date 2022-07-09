Araç sahipleri dikkat! Bu gece yarısı itibariyle motorine 81 kuruş zam geldi - Son Dakika
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Araç sahipleri dikkat! Bu gece yarısı itibariyle motorine 81 kuruş zam geldi

09.07.2022 00:08

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Motorine dün itibarıyla 2 lira 8 kuruşluk indirim gelmesinin ardından, bu gece itibariyle 81 kuruşluk zam geldi.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatlarındaki değişkenlik devam ediyor. Brent petrolün 25 Nisan'dan bu yana bugün ilk kez 100 doların altına düşmesi sonrası, motorin grubuna dün gece itibariyle 2 lira 8 kuruş indirim yapılmıştı.

81 KURUŞ ZAM GELDİ

Son gelen 2 lira 8 kuruşluk indirimin ardından bu geceden itibaren geçerli olmak üzere motorine 81 kuruşluk zam geldi.

İSTANBUL'DA LİTRE FİYATI 25 LİRA 42 KURUŞTAN SATILACAK

İstanbul'da motorinin litre fiyatı 24 lira 61 kuruştan, 25 lira 42 kuruşa çıktı. Öte yandan Ankara'da 25 lira 53 kuruşa, İzmir'de ise 25 lira 54 liraya yükseldi.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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Son Dakika Ekonomi Araç sahipleri dikkat! Bu gece yarısı itibariyle motorine 81 kuruş zam geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Araç sahipleri dikkat! Bu gece yarısı itibariyle motorine 81 kuruş zam geldi - Son Dakika
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