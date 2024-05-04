Döviz kurundaki durağanlık akaryakıt fiyatlarına yansıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Döviz kurundaki durağanlık akaryakıt fiyatlarına yansıyor

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Döviz kurundaki durağanlık nedeniyle pazartesi gece yarısından itibaren benzine 1.80 TL, motorine ise 1.20 TL indirim yapılması bekleniyor. İstanbul'da benzinin litre fiyatı 42.12 TL'ye, motorinin litre fiyatı ise 40.02 TL'ye düşecek. Ankara'da benzin 43.04 TL, motorin 41.08 TL olurken, İzmir'de ise benzin 43.31 TL ve motorin 41.28 TL'ye gerileyecek.

04.05.2024 15:29  Güncelleme: 15:33
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Son dönemlerde döviz kurunda yaşanan durağanlık akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Kurda ani bir artış olmadığı takdirde pazartesi gece yarısından itibaren benzine 1.80 TL, motorine ise 1.20 TL indirim yapılması bekleniyor.

MOTORİN YENİDEN 40 TL'YE DÜŞECEK

Olası bir indirim durumunda İstanbul'da benzinin litre fiyatı 42.12 TL'ye, motorinin litre fiyatı ise 40.02 TL'ye düşecek. Ankara'da benzin 43.04 TL, motorin 41.08 TL olurken, İzmir'de ise benzin 43.31 TL ve motorin 41.28 TL'ye gerileyecek.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL ANADOLU

  • Benzin: 43,84 TL
  • Motorin: 41,22 TL
  • LPG (Otogaz): 22,02 TL

İSTANBUL AVRUPA

  • Benzin: 43,92 TL
  • Motorin: 41,22 TL
  • LPG (Otogaz): 22,49

İZMİR

  • Benzin: 45,11 TL
  • Motorin: 42,48 TL
  • LPG (Otogaz): 22,08

ANKARA

  • Benzin: 44,84 TL
  • Motorin: 42,28 TL
  • LPG (Otogaz): 22,46 TL

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Son Dakika Ekonomi Döviz kurundaki durağanlık akaryakıt fiyatlarına yansıyor - Son Dakika

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