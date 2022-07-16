Araç sahiplerine bayram dönüşü müjde! Benzine 96 kuruş indirim gelmesi bekleniyor - Son Dakika
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Araç sahiplerine bayram dönüşü müjde! Benzine 96 kuruş indirim gelmesi bekleniyor

16.07.2022 16:49
Araç sahiplerine bayram dönüşü müjde! Benzine 96 kuruş indirim gelmesi bekleniyor

Rusya ile Ukrayna'da arasındaki savaşın etkisiyle brent petrol fiyatlarında yaşanan değişiklik akaryakıt fiyatlarını da doğrudan etkiliyor. Art arda gelen zam haberlerinin ardından bu kez bayram tatili sonrası benzinin litre fiyatında 96 kuruşluk indirim bekleniyor. İndirimli fiyat 19 Temmuz Salı gününden itibaren geçerli olacak.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Hafta içinde resesyon endişeleriyle 92,5 dolara kadar gerileyen Brent petrol fiyatındaki düşüşün ardından benzine indirim yolda.

BENZİNE İNDİRİM YOLDA

19 Temmuz Salı gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 96 kuruş fiyat indirimi bekleniyor. Motorinde ise fiyat değişikliğinin olmayacağı öngörülüyor.

LİTRE FİYATI 22 LİRA 70 KURUŞTAN SATILACAK

19 Temmuz Salı günü geçerli olacak indirimle birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 22 lira 70 kuruştan satılacak. Şuanda benzinin litresi 23 lira 66 kuruştan satılıyor. Motorinin litresi ise 25 lira 42 kuruş.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Araç sahiplerine bayram dönüşü müjde! Benzine 96 kuruş indirim gelmesi bekleniyor - Son Dakika


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