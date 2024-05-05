Araç sahiplerine güzel haber! Benzine 1 lira 80 kuruş, motorine ise 1 lira 20 kuruş indirim geliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Araç sahiplerine güzel haber! Benzine 1 lira 80 kuruş, motorine ise 1 lira 20 kuruş indirim geliyor

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Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Pazartesi gece yarısı benzine 1 lira 80 kuruş, motorine ise 1 lira 20 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. Yaşanacak fiyat düşüşüyle birlikte İstanbul'da benzinin litresi 42 lira 12 kuruştan, motorinin litresi ise 40 lira 2 kuruştan satılacak.

05.05.2024 12:15  Güncelleme: 12:34
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Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Son olarak önceki gün benzine 28 kuruş, motorine 26 kuruş zam gelmiş, otogaza ise 1 lira 64 kuruş indirim yapılmıştı.

AKARYAKITA ÇİFTE İNDİRİM BEKLENİYOR

Kurda ani bir artış olmadığı takdirde pazartesi gece yarısından itibaren benzine 1 lira 80 kuruş, motorine ise 1 lira 20 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

MOTORİN YENİDEN 40 TL'YE DÜŞECEK

Olası bir indirim durumunda İstanbul'da benzinin litre fiyatı 42 lira 12 kuruşa, motorinin litre fiyatı ise 40 lira 2 kuruşa düşecek. Ankara'da benzin 43 lira 4 kuruş, motorin 41 lira kuruş olurken, İzmir'de ise benzin 43 lira 31 kuruş ve motorin 41 lira 28 kuruşa gerileyecek.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL ANADOLU

  • Benzin: 43,84 TL
  • Motorin: 41,22 TL
  • LPG (Otogaz): 22,02 TL

İSTANBUL AVRUPA

  • Benzin: 43,92 TL
  • Motorin: 41,22 TL
  • LPG (Otogaz): 22,49

İZMİR

  • Benzin: 45,11 TL
  • Motorin: 42,48 TL
  • LPG (Otogaz): 22,08

ANKARA

  • Benzin: 44,84 TL
  • Motorin: 42,28 TL
  • LPG (Otogaz): 22,46 TL

Brent Petrol, İstanbul, Zam, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Araç sahiplerine güzel haber! Benzine 1 lira 80 kuruş, motorine ise 1 lira 20 kuruş indirim geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Veli yalçın: Brent petrol 90 dolardan 83e düştü. O yüzden. Teşekkürler lutfettiniz 0 0 Yanıtla

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