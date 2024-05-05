Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Son olarak önceki gün benzine 28 kuruş, motorine 26 kuruş zam gelmiş, otogaza ise 1 lira 64 kuruş indirim yapılmıştı.
Kurda ani bir artış olmadığı takdirde pazartesi gece yarısından itibaren benzine 1 lira 80 kuruş, motorine ise 1 lira 20 kuruş indirim yapılması bekleniyor.
Olası bir indirim durumunda İstanbul'da benzinin litre fiyatı 42 lira 12 kuruşa, motorinin litre fiyatı ise 40 lira 2 kuruşa düşecek. Ankara'da benzin 43 lira 4 kuruş, motorin 41 lira kuruş olurken, İzmir'de ise benzin 43 lira 31 kuruş ve motorin 41 lira 28 kuruşa gerileyecek.
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Son Dakika › Ekonomi › Araç sahiplerine güzel haber! Benzine 1 lira 80 kuruş, motorine ise 1 lira 20 kuruş indirim geliyor - Son Dakika
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