Araç sahiplerine güzel haber! Benzine 1 lira 80 kuruş, motorine ise 1 lira 20 kuruş indirim geliyor

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Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Son olarak önceki gün benzine 28 kuruş, motorine 26 kuruş zam gelmiş, otogaza ise 1 lira 64 kuruş indirim yapılmıştı.

AKARYAKITA ÇİFTE İNDİRİM BEKLENİYOR

Kurda ani bir artış olmadığı takdirde pazartesi gece yarısından itibaren benzine 1 lira 80 kuruş, motorine ise 1 lira 20 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

MOTORİN YENİDEN 40 TL'YE DÜŞECEK

Olası bir indirim durumunda İstanbul'da benzinin litre fiyatı 42 lira 12 kuruşa, motorinin litre fiyatı ise 40 lira 2 kuruşa düşecek. Ankara'da benzin 43 lira 4 kuruş, motorin 41 lira kuruş olurken, İzmir'de ise benzin 43 lira 31 kuruş ve motorin 41 lira 28 kuruşa gerileyecek.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL ANADOLU

Benzin: 43,84 TL

Motorin: 41,22 TL

LPG (Otogaz): 22,02 TL

İSTANBUL AVRUPA

Benzin: 43,92 TL

Motorin: 41,22 TL

LPG (Otogaz): 22,49

İZMİR

Benzin: 45,11 TL

Motorin: 42,48 TL

LPG (Otogaz): 22,08

ANKARA