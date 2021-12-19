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Araç satacaklara önemli uyarı: "Yükselişlere aldanmayın" - Son Dakika

Araç satacaklara önemli uyarı: "Yükselişlere aldanmayın"

19.12.2021 11:54
Araç satacaklara önemli uyarı: "Yükselişlere aldanmayın"

DÜZCE (İHA) – Otomotiv sektöründe fiyatlardaki yükseliş sürerken, araçlarını satanlar bir daha aynı fiyata alamıyor.

DÜZCE (İHA) – Otomotiv sektöründe fiyatlardaki yükseliş sürerken, araçlarını satanlar bir daha aynı fiyata alamıyor.

Vatandaşların fiyatlardaki yükselişlere aldanmaması gerektiğini söyleyen oto galerici Murat Açıkgöz, "Sattıkları aracı

tekrar almak isteseler üzerine para eklemeleri gerekiyor. O yüzden bu süreçte istikrarlı olmaları çok önemli" dedi.

Otomotiv sektöründe hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. İkinci el araç fiyatlarındaki hızlı yükseliş her geçen gün artarken, otomobil alacak vatandaşlar ise kara kara düşünmeye başladı. Düzce'de oto galericilik yapan Murat Açıkgöz, hem araç alacaklara hem de satacaklara önemli uyarılarda bulundu. Otomotiv piyasasında çok beklenmemesi gerektiğini ifade eden Açıkgöz, "İnsanların bu piyasada çok beklememesi gerekiyor. Vatandaşlara buldukları aracı hemen almalarını tavsiye ediyoruz. Fiyatlar geçtiğimiz haftaya göre yüksek gibi gözükse de önümüzdeki haftalara göre gayet ucuz durumda. Çünkü araç fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor" dedi.

"Çalışma olmaması fiyatların artmasına sebep oluyor"

Pandemi öncesinde al-sat yapan vatandaşlara yönelik ciddi çalışmalar başlatıldığını kaydeden Açıkgöz, "Korona virüs salgını öncesinde hem araç fiyatları hem de al-sat yapanlara yönelik ciddi bir çalışma vardı. Özellikle kayı dışı al-sat yapanlar için ciddi bir çalışma başlatılmıştı. Korona virüs salgını sebebiyle bunlar ertelenmiş oldu. Şu anda herhangi bir çalışma olmaması fiyatların artmasına sebep oluyor" diye konuştu.

Hem araç alacak hem de satış yapacak vatandaşlara önemli uyarılarda bulunan Açıkgöz, şu ifadeleri kaydetti:

"Vatandaşların araçlarını alırken galerileri ya da bayileri tercih etmelerinden yanayız. Kurumsal firmalarda araç almak çok daha doğru. Vatandaşların al-sat yapan kişilerden değil de bizim gibi galeriler ya da resmi anlamda karşılarında muhatap bulabilecekleri firmalardan araç almaları çok önemli. Vatandaşların binmek için aldıkları aracı kesinlikle kullanmaya devam etmeleri gerekiyor. Fiyatlar yükselince 'Bizim aracımızın fiyatı arttı. 50 bin, 100 bin lira para kazanırız' diyerek araçlarını satmasınlar. Çünkü yükseliş devam ediyor. Sattıkları aracı tekrar almak isteseler üzerine para eklemeleri gerekiyor. O yüzden istikrarlı olmaları bu süreçte çok önemli." - DÜZCE

Araç satacaklara önemli uyarı: Yükselişlere aldanmayın
Araç satacaklara önemli uyarı: Yükselişlere aldanmayın
Araç satacaklara önemli uyarı: Yükselişlere aldanmayın
Araç satacaklara önemli uyarı: Yükselişlere aldanmayın
Araç satacaklara önemli uyarı: Yükselişlere aldanmayın
Araç satacaklara önemli uyarı: Yükselişlere aldanmayın

Otomobil, Tragger, Düzce, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Araç satacaklara önemli uyarı: 'Yükselişlere aldanmayın' - Son Dakika Ekonomi


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