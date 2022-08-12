Zeytinburnu Belediyesi Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi'nde (AKDEM) yapılan Bahçe Seminerleri kapsamında bu hafta balkon bahçeciliği konusu ele alındı. Seminere konuk olan Yüksek Ziraat Mühendisi Merve Zengin Tınmaz, katılımcılara bitkileri yaprak biti ve örümceklerden korumak için arap sabunu ve baharat spreyi tarifi verdi. Tınmaz, "Arap sabunu spreyi ile bitkilerinizi böceklerden koruyabilirsiniz" dedi.

Merkezefendi Parkı'nda gerçekleşen seminerde Merve Tınmaz, ilk kez balkon bahçesi kuranlar için 2 metrekarelik bir alana katlı şekilde 5 çilek, 2 biber, 6-7 soğan, 1 biberiye, 1 adaçayı, 5 marul, 1 domates, 1 fesleğen, 1 melisa, 1 kekik ile deneme yapılabileceğini söyledi.

Yaprak zararlıları, yaprak biti, yaprak güveleri ve kirpik kanatlı böceklerden bitkileri koruyabilmek için arap sabunu spreyi tarifi veren Tınmaz "1 yemek kaşığı arap sabununu 1 litre suda seyrelterek daha sonra 9 litre suyla çoğaltabilirsiniz. Özellikle bitkinizin yaprak alt kısımları ve dallarına sıkıp böcekleri uzaklaştırabilirsiniz" diye konuştu.

BAHARATLI SPREY TARİFİ DE DOĞAL YÖNTEMLER ARASINDA

Beyaz sinek, örümcek, tırtıl ve kulağakaçan böceğinden bitkileri korumak için de baharatlı sprey tarifi de veren Tınmaz, "1 tatlı kaşığı kırmızı acı pul biber ile 4 diş sarımsağı 1 litre suyun içinde bekletiyoruz. Ertesi gün bu karışımı doğrudan bitkilere sıkabilirsiniz" ifadelerini kullandı.