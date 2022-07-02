Arapça yazılı tişört satan LC Waikiki'ye tepkiye yağdı! Şirketten gelen açıklama sosyal medyayı ikiye böldü - Son Dakika
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Arapça yazılı tişört satan LC Waikiki'ye tepkiye yağdı! Şirketten gelen açıklama sosyal medyayı ikiye böldü

02.07.2022 14:08
Arapça yazılı tişört satan LC Waikiki'ye tepkiye yağdı! Şirketten gelen açıklama sosyal medyayı ikiye böldü

İnternet sitesi üzerinden satışa sunulan bir çocuk tişörtünde yer alan Arapça yazılar nedeniyle tepki çeken LC Waikiki'den eleştirilere yanıt geldi. Şirketten yapılan açıklamada, "Yurtdışı için üretilen bu ürünün sistemsel bir hata sebebiyle Türkiye'de de satışa açıldığını tespit ettik ve satıştan kaldırdık" denildi.

Geçtiğimiz aylarda ünlü bir kozmetik markasının kataloğuna Arapça sayfa eklemesi büyük ses getirmişti. Sosyal medyada tepki çeken durum sonrası firma, söz konusu sayfayı web sitesinden kaldırmıştı. Benzer bir hadise bu kez de ünlü giyim markası LC Waikiki'nin başına geldi.

ELEŞTİRİLER ART ARDA GELDİ

LC Waikiki internet sayfasından satışa çıkarılan bir çocuk tişörtü kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Arapça yazıların yer aldığı çocuk tişörtü birçok hesap tarafından paylaşıldı, bazı kullanıcılar markayı topa tuttu.

"SİSTEMSEL BİR HATA NEDENİYLE SATIŞA AÇILDI"

Gelen tepkilerin ardından LC Waikiki konuyla ilgili sessizliğini bozdu. Bir tweet'i yanıtlayarak eleştirilere cevap veren şirket, "LC Waikiki olarak 56 ülkede faaliyet gösteriyoruz. Ülkelerin dil ve kültürlerine uygun ürünleri, o ülkelerde satışa sunuyoruz. Yurtdışı için üretilen bu ürünün sistemsel bir hata sebebiyle Türkiye'de de satışa açıldığını tespit ettik ve satıştan kaldırdık" ifadelerini kullandı.

İşte tepki çeken ürün;

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Lc Waikiki, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Arapça yazılı tişört satan LC Waikiki'ye tepkiye yağdı! Şirketten gelen açıklama sosyal medyayı ikiye böldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arapça yazılı tişört satan LC Waikiki'ye tepkiye yağdı! Şirketten gelen açıklama sosyal medyayı ikiye böldü - Son Dakika
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