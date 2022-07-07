Aras Kargo'ya TEGEP'ten bronz ödül - Son Dakika
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Aras Kargo'ya TEGEP'ten bronz ödül

07.07.2022 10:18
Aras Kargo'ya TEGEP'ten bronz ödül

Aras Kargo, Aras Akademi bünyesinde hayata geçirdiği Pusula Arası Geliştirme Programı ile Türkiye Eğitim ve Gelişim Platformu Derneği (TEGEP)'nin düzenlediği TEGEP Öğrenme ve Gelişim Ödülleri yarışmasında 'En İyi Eğitim ve Gelişim Programı' kategorisinde bronz ödülün sahibi oldu.

Aras Kargo, Aras Akademi bünyesinde hayata geçirdiği Pusula Arası Geliştirme Programı ile Türkiye Eğitim ve Gelişim Platformu Derneği (TEGEP)'nin düzenlediği TEGEP Öğrenme ve Gelişim Ödülleri yarışmasında 'En İyi Eğitim ve Gelişim Programı' kategorisinde bronz ödülün sahibi oldu.

Kurumlardaki başarılı uygulamaları görünür hale gelmesi ve ödüllendirilmesi, iyi ve örnek uygulamaları paylaşarak yaygınlaşmasına katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen TEGEP Öğrenme ve Gelişim Ödülleri sahipleriyle buluştu. Pusula Arası Gelişim Programı, 10 bini aşkın saha çalışanına "Rotanı Gelişime Çevir" diyor. Pusula Arası Gelişim Programıyla, Aras Kargo'nun stratejik dönüşüm yolculuğunda, saha çalışanlarının dönüşüme adapte olabilmeleri ve müşterilere eşsiz deneyimler yaşatabilmeleri için gerekli bilgi, beceri ve davranışlar kazandırılması hedefleniyor.

"Tüm paydaşlarımıza ve ekiplerimize 'Rotanı Gelişime Çevir' çağrısı yapıyoruz"

10 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Aras Akademi'nin sektörde bir ilk olduğunu, yine bu çatı altında yer alan Pusula Arası Geliştirme Programı ile ödül almanın mutluluğunu dile getiren Aras Kargo İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Selda Özacar, "Bizim için, sahada çalışanlarımıza öğrenme fırsatlarımız ile dokunmak son derece kıymetli ve anlamlı bir iş süreci. Aras Kargo'nun öğrenme stratejileri çerçevesinde adım adım ilerliyoruz. İstihdam sağladığımız tüm paydaşlarımıza ve ekiplerimize, rotanı gelişime çevir çağrısı yapıyoruz. Her birimize değer katan bu güzel organizasyon ve eğitim alanında yapılan çok kıymetli projelerin değerlendirildiği kategoride platformumuzu ödüle layık gördüğü için TEGEP'e teşekkür ederim. Bu ödül bizlere izlediğimiz yolda ilerleyebilmemiz için büyük bir motivasyon ve güç kaynağı" dedi.

Pusula Arası Geliştirme Programı

Pusula Arası Gelişim Programı, saha çalışanlarının oryantasyon, profesyonel gelişim ve kişisel gelişim konularının tamamını hibrit öğrenme yöntemiyle desteklemektedir. Bu gelişim programları ile çalışanlar şirketlerini daha iyi tanırken, iş yaşamı konusunda da bilinçleniyor. Kişisel gelişim odak konularıyla da gerek iş, gerekse de özel yaşantılarında yapıcı davranışlar sergileyebilmenin püf noktalarını öğreniyorlar. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

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