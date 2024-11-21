Türkiye'nin beyaz eşya devi binlerce kişiyi işten çıkaracak - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'nin beyaz eşya devi binlerce kişiyi işten çıkaracak

Türk devi Arçelik, İtalya'daki 2 bin fabrika çalışanını sürdürülebilir dönüşüm planı kapsamında işten çıkarmayı planlıyor. Şirket, KAP'a yaptığı bildirimde sendikalar ile görüşmelerin devam edeceğini bildirdi.

21.11.2024 11:02
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Türk beyaz eşya devi Arçelik, İtalya'daki fabrikaları için kritik bir sürece girerek 2 bin çalışanın işine son verileceğini duyurdu. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada 2 bin çalışan için sendikalar ve çalışan temsilcileri ile görüşmelerin devam edeceği ifade edildi.

Arçelik, İtalya'daki uzun vadeli sürdürülebilir dönüşüm hedefleri doğrultusunda İtalya Şirketler ve Made in Italy Bakanlığı ile diğer otoriteler, ulusal ve bölgesel sendikalar ile çalışan temsilcileriyle görüşmelerin sürdüğünü duyurdu. Açıklamaya göre bakanlık ve sendika temsilcileri tarafından lokal istihdamın korunması amaçlı görüşler paylaşılırken sunulan önerilerin yeniden değerlendirilmesi talep edildi.

İTALYA'DA 110 MİLYON EURO'LUK YATIRIM PLANI

Şirket, İtalya'yı endüstriyel tasarım alanında ve pişirici cihazlar kategorisinde stratejik bir merkez olarak konumlandırma hedefinin devam ettiğini ve İtalya operasyonlarına önümüzdeki dönemler için 110 milyon euro tutarında yatırım yapılmasının planlandığını belirtti.

Açıklamada, Carinaro'nun yedek parça ve yenileme konusunda merkez olmaya devam etmesinin beklendiği ve karlılık ve verimlilik artırma hedefiyle, Cassinetta, Siena ve Comunanza'daki çamaşır ve soğutma kategorilerine ilişkin üretim operasyonlarının bir bölümünde yeniden ölçeklendirme yapılmasının, bir bölümünde ise endüstriyel dönüşüm süreçlerinin başlatılarak elden çıkarma dahil tüm stratejik opsiyonların değerlendirilmesinin ve her durumda fabrikalarda 2025 yıl sonuna kadar üretime devam edilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

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