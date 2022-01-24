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Arçelik, sürdürülebilirlik alanında uluslararası listelerde üst sıralarda yer almayı sürdürüyor - Son Dakika

Arçelik, sürdürülebilirlik alanında uluslararası listelerde üst sıralarda yer almayı sürdürüyor

24.01.2022 11:59
Arçelik, sürdürülebilirlik alanında uluslararası listelerde üst sıralarda yer almayı sürdürüyor

Küresel çapta üretim tesislerinde karbon nötr hale gelen, 2050 yılına kadar tüm değer zincirinde net sıfır emisyon hedefleyen ve sürdürülebilirliği tüm faaliyetlerinin merkezine oturtarak yenilikçi projeler hayata geçiren Arçelik, sürdürülebilirlik alanında uluslararası listelerde üst sıralarda...

Küresel çapta üretim tesislerinde karbon nötr hale gelen, 2050 yılına kadar tüm değer zincirinde net sıfır emisyon hedefleyen ve sürdürülebilirliği tüm faaliyetlerinin merkezine oturtarak yenilikçi projeler hayata geçiren Arçelik, sürdürülebilirlik alanında uluslararası listelerde üst sıralarda yer almaya devam ediyor.

Şirket açıklamasına göre, Arçelik, sürdürülebilirlik alanında tanınmış bir medya ve araştırma şirketi olan Kanada merkezli Corporate Knights tarafından hazırlanan "Global 100 Most Sustainable Corporations in the World" sıralamasında bu yıl 57'nci sırada yer aldı. Böylece dünyanın sürdürülebilirlik alanında en iyi performansı gösteren şirketlerinin sıralandığı listede, 2 yıl üst üste yer alma başarısı gösterdi.

Toronto merkezli Corporate Knights Magazine, sürdürülebilirlik ve yeşil ekonomi alanına odaklanan, dünyanın en yüksek tirajlı yayınlarından biri olarak öne çıkıyor. Corporate Knights Research tarafından hazırlanan sıralama ve reytingler ise halihazırda 15 trilyon dolardan fazla yatırımı yöneten yatırımcılar için potansiyel yatırım adaylarını belirlemek üzere veri ve bilgi sağlama işlevi görüyor. Ayrıca, sürdürülebilirlik konusunda önemli katkılarda bulunan şirketleri ödüllendirerek teşvik ediyor. "Global 100" sıralamasındaki şirketler, enerji ve su verimliliği, yönetim ekiplerindeki kapsayıcılık ve çeşitlilik, tedarikçilerinin sürdürülebilirlik skorları, ödenen vergilerin FAVÖK'e oranı gibi çevresel, sosyal, yönetimsel ve ekonomik 24 ayrı performans kriterinde ayrıntılı bir değerlendirmeye tabi tutuluyor.

Sürdürülebilirlik alanında iş ve liderlik dergisi olan ABD merkezli Real Leaders'ın her yıl sosyal ve çevresel olarak en olumlu etki yapan şirketler ve markalarla ilgili araştırmasında da Arçelik, bu yıl ikinci kez en iyiler arasında yer aldı. The Real Leaders Top 200 Impact Companies listesinde Arçelik, 19'uncu sırada bulunurken, Arçelik'in global ölçekte önemli başarılar elde eden Beko markası da aynı listeye 20'nci sıradan giriş yaptı.

"Kazanımlarımızı sürekli ve daha güçlü kılmak üzere çalışmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arçelik Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Bulgurlu, gezegen ve iklim dostu çözümler geliştirmenin Arçelik'te uzun zamandır odaklandıkları alanlardan biri olduğunu belirterek, sürdürülebilirlik alanında hayata geçirdikleri faaliyetlerin uluslararası kuruluşlar tarafından takdir edilmesinin ise kendileri için bir gurur kaynağı ve motivasyon unsuru olduğunu kaydetti.

İklim kriziyle mücadele için belirledikleri hedefleri, global gelişmeleri yakından takip ederek güncel tuttuklarını, AR-GE ve inovasyon yetkinlikleriyle de gezegenin iyileştirilmesine katkı sunduklarını bildiren Bulgurlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Corporate Knights Global 100 sıralamasında yer almamız, hem yatırımcılar nezdinde hem de sürdürülebilirlik yolculuğumuzda geldiğimiz önemli noktayı onaylaması bakımından değerli bir başarı. Çevresel ve sosyal pozitif etki yaratan şirketlerin sıralandığı Real Leaders listesinde ise bu yıl hem Arçelik Global olarak hem de Beko markamızla yer alıyoruz. 'Sağlıklı yaşam ancak sağlıklı bir gezegenle mümkün' yaklaşımıyla geri dönüştürülmüş plastikler ve biyokompozit malzemeler içeren yenilikçi teknolojilerinin yanı sıra enerji dostu ürünleri dünyanın dört bir yanında müşterilerimiz ile buluşturan Beko markamızın da bu listede üst sıralarda yer alması gurur verici. Sürdürülebilirlik yolculuğumuzda birçok şirkete örnek olma mutluluğu ile öncü uygulamaları hayata geçirmeye, kazanımlarımızı sürekli ve daha güçlü kılmak üzere çalışmaya devam edeceğiz."

Verilen bilgiye göre, 2050 yılına kadar tüm değer zincirinde net sıfır emisyon hedefleyen Arçelik, 26. BM İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP26) Birleşik Krallık Galler Prensi'nin iklim değişikliği ile mücadele etmeyi somut hedeflerle taahhüt eden şirketlere takdim ettiği "Terra Carta Mührü"ne layık görülen 45 küresel şirketten biri olmuştu.

Arçelik, daha önce Bilim Temelli Hedefler Girişimi (Science Based Targets Initiative) tarafından onaylanan karbon emisyonlarını azaltma hedeflerini daha da ileri taşıdı ve Paris Anlaşması'nın küresel sıcaklık artışını 1,5 derece sınırlama hedefiyle uyumlu olarak güncelledi. Bilim Temelli Hedefler Girişimi'ne onay için gönderilen yeni hedefler doğrultusunda Arçelik, karbon emisyonlarını 2030 yılına kadar 2018 baz yılına göre yüzde 50,4 azaltmayı hedefliyor. Ayrıca Arçelik, 2019 ve 2020 yıllarında kendi enerji verimli buzdolapları projesiyle elde ettiği karbon kredileri ile global üretimde karbon nötr hale geldi.

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Arçelik A.Ş., Karbon, Enerji, Nötr, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Arçelik, sürdürülebilirlik alanında uluslararası listelerde üst sıralarda yer almayı sürdürüyor - Son Dakika Ekonomi


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