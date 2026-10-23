Ardahan Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı, arıcıları kış öncesi varroa uyarısı yaptı - Son Dakika
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Ardahan Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı, arıcıları kış öncesi varroa uyarısı yaptı

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Ardahan İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu, arılı kovanların ilkbahara sağlıklı çıkması için varroa ile mücadelenin önemli olduğunu söyledi. Evliyaoğlu, arıcıları kış öncesi kovan kontrolü, parazit takibi ve doğru zamanda mücadele konusunda uyardı.

Ardahan ili Arı yetiştiricileri Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu, "Arılı kovanların ilkbahara sağlıklı çıkması için varoayla mücadele çok önemli" dedi.

Başkan Evliyaoğlu, Arıcılıkta kolonilerin kıştan güçlü çıkması, ilkbaharda hızlı gelişmesi ve verimli bir sezona hazırlanması için varroa parazitiyle doğru zamanda mücadele edilmesi büyük önem taşıyor dedi.

Özellikle sonbaharda yeterince kontrol edilmeyen varroa yoğunluğu, kış arılarının ömrünü kısaltarak kolonilerin zayıflamasına, hatta kovan kayıplarına neden olabiliyor diyen Evliyaoğlu, "Arılı kovanlarımızın ilkbahara sağlıklı çıkabilmesi için önce varroa ile mücadele, ondan sonra kovan içerisindeki yiyeceğin kontrolü. Yiyecekler yoksa hava sıcaklığı, var ise ve hava sıcaklığı artı 20 derecede ise sıvı beslenme ile yani 1.5 ölçü şeker, yada 2 ölçü şeker, bir ölçek su ile beslenir. Havalar soğuyunca da yiyeceği az olan kovanlara katı beslenme ile beslememiz gerekiyor. Ayrıca kovan içerisindeki boş çerçeveleri kesinlikle almamız gerekiyor. Arıyı sıkıştırarak, bölme tahtasını kullanarak arıyı toplu olarak bir araya getirerek daha sağlıklı bir şekilde ilkbahara çıkacaktır" dedi.

Arıcıları, kışa girmeden önce kovanlarını kontrol etmeleri, parazit yoğunluğunu takip etmeleri ve uygun mücadele yöntemlerini zamanında uygulamaları konusunda uyaran Evliyaoğlu, "Uzmanların üzerinde durduğu en önemli konuların başında varroa mücadelesinin yalnızca ilaçlama olarak görülmemesi; izleme, doğru zamanlama ve koloni sağlığının birlikte değerlendirilmesi geliyor. Bu nedenle sonbaharda yapılacak kontroller, yalnızca mevcut arı nüfusunu korumak açısından değil, gelecek yılın ilkbahar gelişimi ve bal üretimi bakımından da önem taşıyor" dedi.

Kaynak: İHA
EkonomiArdahanGüncelYaşamSon Dakika

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