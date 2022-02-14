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Arnavutköy'de marketlerde KDV indirimi denetimi yapıldı - Son Dakika

Arnavutköy'de marketlerde KDV indirimi denetimi yapıldı

14.02.2022 19:32
Arnavutköy'de marketlerde KDV indirimi denetimi yapıldı

İstanbul Arnavutköy'de marketlerde KDV indirimi sonrasında zabıta ekipleri tarafından denetim yapıldı.

İstanbul Arnavutköy'de marketlerde KDV indirimi sonrasında zabıta ekipleri tarafından denetim yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından temel gıda ürünlerinden alınan yüzde 8'lik KDV yüzde 1'e indirildi. Yapılan indirimin ardından Arnavutköy'de marketlerde Arnavutköy Belediyesi zabıta ekipleri tarafından denetim yapıldı. Denetimde ürünler teker teker incelenerek, indirim yapılıp yapılmadığı tespit edildi. Aynı zamanda ürünlerin reyon fiyatı ve kasa fiyatı da karşılaştırıldı. Denetimlerin ilk gününde fiyatlarda KDV indirimi güncellemesini yetiştiremeyen market işletmecileri, ürünlerin indirim uygulanmadan satılmaması konusunda uyarıldı. Denetimlerin sürekli devam edeceği öğrenildi. - İSTANBUL

Arnavutköy'de marketlerde KDV indirimi denetimi yapıldı
Arnavutköy'de marketlerde KDV indirimi denetimi yapıldı
Arnavutköy'de marketlerde KDV indirimi denetimi yapıldı
Arnavutköy'de marketlerde KDV indirimi denetimi yapıldı
Arnavutköy'de marketlerde KDV indirimi denetimi yapıldı
Arnavutköy'de marketlerde KDV indirimi denetimi yapıldı

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, İstanbul, Zabıta, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Arnavutköy'de marketlerde KDV indirimi denetimi yapıldı - Son Dakika Ekonomi


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