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Artan şikayetler sonrası hükümet düğmeye bastı! Elektrik faturalarında kilovat sınırı ve vergilendirmeye düzenleme geliyor - Son Dakika

Artan şikayetler sonrası hükümet düğmeye bastı! Elektrik faturalarında kilovat sınırı ve vergilendirmeye düzenleme geliyor

09.02.2022 12:10
Artan şikayetler sonrası hükümet düğmeye bastı! Elektrik faturalarında kilovat sınırı ve vergilendirmeye düzenleme geliyor

Elektriğe yapılan yüzde 127'ye varan zam sonrası, vatandaş ve esnafın en çok dert yandığı konulardan biri faturalar oldu. Şikayetlerin artması sonrası harekete geçen hükümet, yeni bir düzenleme için düğmeye bastı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın konu hakkında bir çalışma yürüttüğünü belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, kilovat sınırının yükseltilmesi ve vergilendirmeyle ilgili değişikliğe gidileceğinin sinyalini verdi.

Elektrik faturalarına yönelik tepkiler hükümetin gündeminde. Fiyatları düşürecek yeni bir düzenleme bekleniyor. NTV canlı yayınına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ düzenlemenin ana hatlarına ilişkin bilgi verdi.

KİLOVAT SINIRINA VE VERGİLENDİRMEYE DÜZENLEME

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın konuyla ilgili çalışma yürüttüğünü söyleyen Dağ, kilovat sınırının yükseltilmesi ve vergilendirmeyle ilgili düzenlemeler olacağına işaret etti.

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE AÇIKLANACAK"

Elektrik faturalarıyla ilgili şikayetleri dikkate aldıklarını belirten Dağ, "Şunu çok net söylemek gerekir. Bunu siyaseten önemsiyoruz. Vatandaşımız şikayetini dile getiriyorsa önemlidir. Elektrik faturalarıyla ilgili bir süredir şikayet var. Ocak ayında zam durumu söz konusu oldu. Covid ve sonrası arz talep dengelerinin bozulmasıyla beraber doğal gaz ve kömürdeki artışla birlikte Enerji Bakanlığı için bir zaruret oldu. Önümüzdeki süreçte esnaf ve genel faturalarla ilgili bir çalışma bakanlık tarafından yürütülüyor. Şu anda Enerji Bakanlığı çalışma yürütüyor, önümüzdeki günlerde açıklanacak. Sınır yükseltilmesi olur, vergilendirme olur. Bütçe ile ilgili bir değerlendirme yapılacak. Bunları tamamen çözmek adına hem nükleer tesisin ve Karadeniz gazının devreye girmesi, dünyadaki emtia fiyatlarının da bahar aylarıyla birlikte düşmesiyle inşallah temelden bir çözüm olacak." dedi.

KALIN: ÇOK YAKINDA YENİ DÜZENLEME GELECEK

Elektrik faturalarıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da düzenleme yapılacağını söylemişti. Elektrik zamlarından sonra faturaların çok yüksek gelmesiyle ilgili konuşan İbrahim Kalın, vatandaşın şikayetinin farkında olduklarını vurgulayarak, "Çok yakında elektrik faturalarına yeni düzenleme gelecek. İyileştirmeler devam edecek. Cumhurbaşkanımız da gerekli talimatları veriyor. Vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Elektrik Faturası, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Artan şikayetler sonrası hükümet düğmeye bastı! Elektrik faturalarında kilovat sınırı ve vergilendirmeye düzenleme geliyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Artan şikayetler sonrası hükümet düğmeye bastı! Elektrik faturalarında kilovat sınırı ve vergilendirmeye düzenleme geliyor - Son Dakika
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