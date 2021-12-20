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ASELSAN'ın "Suyun Yarını" yarışmasında finalistler belli oldu - Son Dakika

ASELSAN'ın "Suyun Yarını" yarışmasında finalistler belli oldu

20.12.2021 10:53
ASELSAN'ın "Suyun Yarını" yarışmasında finalistler belli oldu

ASELSAN'ın Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi önderliğinde düzenlediği "Suyun Yarını" konulu proje yarışmasında finalistler belirlendi.

ASELSAN'ın Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi önderliğinde düzenlediği "Suyun Yarını" konulu proje yarışmasında finalistler belirlendi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, "Ülkemizdeki Kullanıma Uygun Su Miktarı Nasıl Artırılır?" konulu yarışmada, altı takım finale kaldı.

Projeler, bilimsel yetkinlik, endüstrileşmeye yakınlık ve etkisi, proje planının uygunluğu ve uygulanabilirliği hususlarında değerlendirmeye tabi tutuldu. Buna göre, Suyun Gücü, Yakamoz, Aqua Alphas, İnovatif Su Teknolojileri (İSTEK), Hammurabi ve Stars of Engineers takımları finale kalmaya hak kazandı.

Kazanan tüm takımların ASELSAN gezisine katılma hakkı elde edeceği yarışma finalinde birinci olan takıma 10 bin lira, ikinci takıma 7 bin 500 lira, üçüncü takıma ise 5 bin lira para ödülü verilecek.

Yarışmanın finali, 22 Aralık Çarşamba günü ASELSAN Akyurt yerleşkesinde gerçekleştirilecek. Etkinlik ve ödül töreni, ASELSAN'ın YouTube ve Twitter adreslerinin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin Twitter hesabından ve YTNK TV üzerinden canlı yayımlanacak.

Twitter, su, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ASELSAN'ın 'Suyun Yarını' yarışmasında finalistler belli oldu - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: ASELSAN'ın "Suyun Yarını" yarışmasında finalistler belli oldu - Son Dakika
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