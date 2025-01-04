ASELSAN ve Aziz Yıldırım'ın sahibi olduğu şirket arasında dev anlaşma - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

ASELSAN ve Aziz Yıldırım'ın sahibi olduğu şirket arasında dev anlaşma

Geniş Video İzle

Türk savunma sanayisinin devi ASELSAN ile Aziz Yıldırım'ın sahibi olduğu DEARSAN, 210,1 milyon euroluk bir anlaşmaya imza attı. Anlaşma elektronik harp, radar, haberleşme, seyrüsefer, silah, elektro-optik ve sualtı sistemlerini içeriyor.

04.01.2025 07:50  Güncelleme: 08:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin eski başkanıı Aziz Yıldırım'ın sahibi olduğu Dearsan Gemi İnşaat, Desan Deniz İnşaat ve Özata Denizcilik ile savunma sanayisinin devi ASELSAN arasında anlaşma yapıldı.

210 MİLYON EURO DEĞERİNDE

Anlaşma kapsamında elektronik harp, radar, haberleşme, seyrüsefer, silah, elektro-optik ve sualtı sistemlerini içeriyor ve toplamda 210 milyon 182 bin 574 euro değerinde.

ASELSAN ve Aziz Yıldırım'ın sahibi olduğu şirket arasında dev anlaşma

YERLİ GEMİ ÜRETİMİNDE DEARSAN

Anlaşmaya göre teslimatlar 2025 ile 2029 yılları arasında gerçekleştirilecek. Bu sistemler, gemilerin hem savunma hem de operasyonel kabiliyetlerini artıracak. DEARSAN Tersanesi, Yıldırım'ın sahip olduğu ve savunma saniyisinde yerli gemi projeleri ile biliniyor.

ASELSAN ve Aziz Yıldırım\'ın sahibi olduğu şirket arasında dev anlaşma

Aziz Yıldırım, Teknoloji, Savunma, Ekonomi, Aselsan, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ASELSAN ve Aziz Yıldırım'ın sahibi olduğu şirket arasında dev anlaşma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Yusuf Çakmak:
    aziz baba heryerde 1 numara 39 2 Yanıtla
  • antoan pandelas:
    Fetönün önüne ülke elden gidiyor diyerek etle kemikle set kuran büyük adam. 38 2 Yanıtla
  • Yusuf Yücel:
    Adamı şikeyle kaçakçılıkla yargıla sonra ülkenin savunma deviyle anlaşma imzalasın. ŞAMPİYON FENER!!!! 16 4 Yanıtla
  • ALİÇO null:
    silah kaçakçısıyla devlet anlaşma yapmış 3 14 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Bir SERDAL ADALI değil 3 12 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    aziz baba Fenerbahçe geldiğinde ozmn eski fener doner 3 1 Yanıtla
  • Apple User:
    hayırlara vesile olsun 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:18 İşte memur maaş zammı ile değişen ödemeler İşte memur maaş zammı ile değişen ödemeler
09:17 Canan Karatay meslekten men talebiyle hakim karşısına çıkacak Canan Karatay meslekten men talebiyle hakim karşısına çıkacak
07:45 Ferdi Tayfur’a veda günü Cenaze programı da değişti Ferdi Tayfur'a veda günü! Cenaze programı da değişti
07:25 Meteoroloji’den 6 ile kuvvetli yağış uyarısı Meteoroloji'den 6 ile kuvvetli yağış uyarısı
07:02 Pentagon, ABD’nin Ayn el-Arab’a üs kuracağı iddiası ile ilgili son noktayı koydu Pentagon, ABD'nin Ayn el-Arab'a üs kuracağı iddiası ile ilgili son noktayı koydu
11:31 Trump International Hotel önünde intihar eden askerin kız arkadaşına attığı mesaj ortaya çıktı Trump International Hotel önünde intihar eden askerin kız arkadaşına attığı mesaj ortaya çıktı
11:23 Memur-Sen’den yeni maaşlara ilk tepki Memur-Sen'den yeni maaşlara ilk tepki
11:15 İmralı heyetinin Bahçeli ziyareti sonrası dikkat çeken kayyum başvurusu İmralı heyetinin Bahçeli ziyareti sonrası dikkat çeken kayyum başvurusu
11:15 2025 yılı için dul ve yetim aylıkları belli oldu 2025 yılı için dul ve yetim aylıkları belli oldu
11:06 Enflasyon rakamları açıklandı Fiyatı en çok artan yumurta oldu Enflasyon rakamları açıklandı! Fiyatı en çok artan yumurta oldu
10:57 Evsiz kalan eski model, çöp konteynerinde eşya ararken görüntülendi Evsiz kalan eski model, çöp konteynerinde eşya ararken görüntülendi
10:57 Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç: 9 ayda 8 proje hayata geçirdik Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç: 9 ayda 8 proje hayata geçirdik
10:53 Tuvalet ücretlerine yapılan yeni yıl zammı Sakarya’yı karıştırdı Tuvalet ücretlerine yapılan yeni yıl zammı Sakarya'yı karıştırdı
10:50 DEM Parti İmralı Heyeti’nin Yeni Haftadaki Görüşme Programı Belli Oldu DEM Parti İmralı Heyeti'nin Yeni Haftadaki Görüşme Programı Belli Oldu
10:40 2025 yılı için bedelli askerlik ücreti netleşti 2025 yılı için bedelli askerlik ücreti netleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2025 09:42:53. #1.13#
SON DAKİKA: ASELSAN ve Aziz Yıldırım'ın sahibi olduğu şirket arasında dev anlaşma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.