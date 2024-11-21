Asgari ücret anketinde çarpıcı sonuç: Vatandaş 28 bin TL'nin altında bir rakam istemiyor - Son Dakika
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Ekonomi

Asgari ücret anketinde çarpıcı sonuç: Vatandaş 28 bin TL'nin altında bir rakam istemiyor

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Milyonlarca çalışan asgari ücrete yapılacak zam oranına kilitlenirken son ankette çarpıcı sonuçlar elde edildi. 2 binden fazla kişiye "Sizce asgari ücret ne kadar olmalı?" sorusunun yöneltildiği anketten yüzde 47.7 ile 28-30 bin TL fiyat aralığı çıktı. Ankete katılan asgari ücretlerinin çoğunun ise 28 bin TL üzerinden maaş istediği görüldü.

21.11.2024 11:06
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Türkiye'de milyonlarca asgari ücretli maaşlarına yapılacak zamma odaklanırken ASAL Araştırma tarafından yapılan anketten çarpıcı sonuçlar çıktı.

2 BİNDEN FAZLA KİŞİ KATILDI

9-17 Kasım tarihleri arasında 26 ilde 2 bin 15 kişi ile yapılan ankette katılımcılara "Sizce asgari ücret ne kadar olmalı?" diye soruldu.

Anketten yüzde 47.7 ile 28-30 bin TL aralığı çıkarken ankette tüm katılımcılar hesaba katıldığında ise 25 bin TL'nin altının istenmediği kaydedildi.

VATANDAŞ NE İSTİYOR?

İşte anket sonuçları:

Tüm seçmenlere göre; 19-21 bin TL yüzde 3.1, 22-24 bin TL yüzde 6.5, 25-27 bin TL yüzde 19.3, 29-30 bin TL yüzde 47.7 ve 31-33 bin TL yüzde 23.4 oldu.

Sadece asgari ücretlilere sorulduğunda ise 19-21 bin TL yüzde 0.6, 22-24 bin TL yüzde 1.1, 25-27 bin TL yüzde 6.0, 28-30 bin TL yüzde 50.3 ve 31-33 bin TL yüzde 42.0 ortaya çıktı.

Asgari ücret anketinde çarpıcı sonuç: Vatandaş 28 bin TL'nin altında bir rakam istemiyor
Asgari ücret anketinde çarpıcı sonuç: Vatandaş 28 bin TL\'nin altında bir rakam istemiyor

Asgari Ücret, İş Dünyası, Ekonomi, Finans, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asgari ücret anketinde çarpıcı sonuç: Vatandaş 28 bin TL'nin altında bir rakam istemiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Aydın şimşek:
    Arkadaşlar yazıyorum not edin. 25.187 tl olacak 1 2 Yanıtla
  • McA !:
    Devlet görevini yerine getirip piyasalardaki fiyat istikrarını koruyacak önlemler almaz ise asgari ücret in rakamının hiç bir önemi yok. Boş boş oturan binlerce memur u sahaya sürerek fahis fiyat politikasını durdurmalıdır. Devletin kooperatiflerinde reel rakamlardan ürünler satılmalıdır. ÖZELLEŞTİRME nin zararlarını görüyorsunuz değil mi? Devletler şirket gibi yönetilemez. 0 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    12.5 luk emeklileride buraya çıkarın yoksa perişan 0 0 Yanıtla
  • ALİÇO null:
    tamam vatandaş istemiyor da istediği de gelirsen ekmeği 25 TL den yağı 500 TL den yediğin içtiğin ne varsa ona göre fiyatlar uçacak aldığı zam da bi hayra yaramayacak yine 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Asgari ücret anketinde çarpıcı sonuç: Vatandaş 28 bin TL'nin altında bir rakam istemiyor - Son Dakika
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