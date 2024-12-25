Asgari ücret artışı sonrası Ticaret Bakanlığı'ndan uyarı - Son Dakika
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Ekonomi

Asgari ücret artışı sonrası Ticaret Bakanlığı'ndan uyarı

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2025 yılı asgari ücreti yüzde 30 zamlanarak 22 bin 104 lira oldu. Asgari ücrete yapılan zam sonrası Ticaret Bakanlığı'ndan uyarı geldi. Bakanlık'tan yapılan açıklamada asgari ücret artışı oranında fiyat artışı yapmaya çalışanların cezalandırılacağı bildirilirken, vatandaşlardan aç gözlülük yapan işletmeleri şikayet etmeleri istendi.

25.12.2024 08:08  Güncelleme: 08:20
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Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği 2025 yılı asgari ücret açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılı asgari ücretinin 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini duyurdu. Böylece asgari ücrete yüzde 30 zam yapılmış oldu.

UYARI YAPILDI

Asgari ücret zammının ardından Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık'tan yapılan açıklamada asgari ücretteki artış oranını tüm maliyet işçilikmiş gibi fiyatlarına yansıtmaya çalışacak mal ve hizmet satıcıları uyarıldı.

VATANDAŞLARA "ŞİKAYET EDİN" ÇAĞRISI

Vatandaşlardan aç gözlülük yapan işletmeleri şikayet etmeleri istenirken, fahiş fiyat uygulamalarının en ağır şekilde cezalandırılacağı belirtildi.

Asgari ücret artışı sonrası Ticaret Bakanlığı'ndan uyarı
Asgari ücret artışı sonrası Ticaret Bakanlığı\'ndan uyarı

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Son Dakika Ekonomi Asgari ücret artışı sonrası Ticaret Bakanlığı'ndan uyarı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • O bir Karşıyakalı:
    Duyda inanma:))) 2 0 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    kimi kime şikayet edelim zaten devlet zengine calisyor 1 0 Yanıtla
  • huzur dogru:
    hadi ordan bakan 0 0 Yanıtla
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