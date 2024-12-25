Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği 2025 yılı asgari ücret açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılı asgari ücretinin 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini duyurdu. Böylece asgari ücrete yüzde 30 zam yapılmış oldu.
Asgari ücret zammının ardından Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık'tan yapılan açıklamada asgari ücretteki artış oranını tüm maliyet işçilikmiş gibi fiyatlarına yansıtmaya çalışacak mal ve hizmet satıcıları uyarıldı.
Vatandaşlardan aç gözlülük yapan işletmeleri şikayet etmeleri istenirken, fahiş fiyat uygulamalarının en ağır şekilde cezalandırılacağı belirtildi.
Son Dakika › Ekonomi › Asgari ücret artışı sonrası Ticaret Bakanlığı'ndan uyarı - Son Dakika
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